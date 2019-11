Soudan: Abrogation les lois sur l'ordre public et le PCN

Khartoum — Une réunion conjointe du Conseil souverain et du Conseil des ministres a approuvé, aux petites heures du vendredi, deux lois sur le démantèlement des lois sur l'ordre public pour 2019 et le démantèlement du Régime de 30 juin et élimination de son héritage d'autonomisation pour l'année 2019.

Une réunion marathon de 14 heures qui a débuté jeudi s'est terminée vendredi avec la nomination des deux conseils en tant qu'organe législatif, l'adoption de l'annulation de la loi sur l'ordre public pour l'année 2019 aux niveaux fédéral et etatique ainsi qu'une loi sur le démantèlement du regime de 30 juin - surnomé le régime du président déchu Omar Bashir - et le retrait de tous les signes qui l'autorisaient, y compris le Parti du Congrès national.

Le ministre de la Justice, Dr Nassr Eddin Abdulbari, a souligné lors d'une conférence de presse que la première loi abroge toutes les lois sur l'ordre public et les lois fédérales et étatiques, tandis que la deuxième loi est d'application en vertu des dispositions du document constitutionnel visant à: restructurer l'État soudanais en démantelant l'héritage du régime précédent et en supprimant ses responsabilités.

Il a ajouté que la nouvelle loi, au moment de son entrée en vigueur, dissout immédiatement le Parti du Congrès National (PCN), saisie et récupère tous ses avoirs, ainsi que ses capitales, ainsi que celle de toutes les facettes et de toutes les fusillades appartenant au parti et ransfere ces biens au ministère fédéral des Finances et de la Planification économique.

Le ministre de la Justice a déclaré qu'un comité composé de 18 membres est chargé de superviser la mise en œuvre de ces mesures et de soumettre des recommandations aux organes de mise en œuvre concernant la dissolution, l'interdiction et le gel de toute organisation, société, association, syndicat, autorité ou entreprise. dans les secteurs public et privé ainsi que dans tout autre bras politique, sécuritaire ou économique du régime de 30 juin, la cessation des services de toutes ses filiales et la manière dont les capitaux et les actifs seraient traités.

Il a déclaré que les recommandations de ce comité seraient contraignantes pour toutes les entités auxquelles elles s'adressent. Il a précisé que le comité composé de 18 membres présenterait un rapport mensuel au Conseil des ministres et au Conseil souverain.

Il a ajouté que la même loi prévoyait la formation d'un autre comité de cinq membres, conformément à l'article 8 de la même loi, sur recommandation du Conseil des ministres et du Conseil souverain, afin d'examiner toutes les décisions prises contre les décisions adoptées par les 18 membres. comité, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.

Dans le même temps, le ministre de la Culture et de l'Information, Faisal Mohamed Salih a déclaré que la réunion du marathon avait approuvé le programme de transition présenté par le cabinet, qui est considéré comme la première réunion des deux organes en tant qu'organe législatif.

M. Faisal a déclaré que l'approbation des deux lois, sur 14 lois inscrites à l'ordre du jour du conseil impliquera que les 12 autres lois soient discutées et que des mesures soient prises dans les prochains jours et qu'un secrétariat ait été créé pour gérer les sessions conjointes et la réunion des deux conseils sur comment, quand et ce qu'ils vont rencontrer et discuter.

Mohamad Al Faki Suleiman, membre du Conseil souverain et porte-parole officiel, a souligné dans le même communiqué que l'approbation des deux lois était une mise en œuvre des slogans soulevés par la révolution «Liberté, Paix et Justice». Il a dit qu'il s'agissait d'un processus de guérison et non d'une vendetta et que le processus consistait à jeter les bases d'une nouvelle ère conforme aux lois et législations divines et mondaines.