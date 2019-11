Ile Maurice: Fonction publique - Nouvelles affectations des hauts cadres lundi

Comme attendu, la valse des hauts fonctionnaires au sein des ministères commence le lundi 2 décembre. Après l'installation du nouveau cabinet ministériel, ces transferts étaient prévisibles.

Ainsi, selon une circulaire émise hier par le secrétaire au cabinet et chef de la fonction publique, Nayen Koomar Ballah, le secrétaire permanent (PS) Chettandeo Bhugun du ministère du Développement industriel, des PME et des Coopératives est muté à celui de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation ; Nirmala Bheenick, quitte le poste de secrétaire à la présidence pour le ministère de l'Égalité de genre et du bien-être familial, cédant sa place à Mylavadee Mudaliar.

Virendra Daby est transféré du ministère de la Pêche à celui des Coopératives ; Ashish Hoolass reste à l'Intégration sociale mais il passe à la Social Security, National Solidarity Division. Devi Chand Seewooruthun est transferé du Tourisme aux Collectivités locales et Disaster and Risk Management, cédant donc la place à Salim Ferhat Joomun. Leela Luckheenarain quitte le Commerce pour devenir la secrétaire de la Public Service Commission et de la Disciplined Forces Service Commission. Quant à Pushpawant Boodhun, il migre vers le ministère du Travail. Jaganathan Rangan, qui vient des Affaires étrangères, va, lui, au Commerce.

Rechad Moolye, promu PS, est posté aux Affaires étrangères. Keerunduth Samlall, qui devient aussi PS, reste au bureau du Premier ministre, au département de la Défense. Koosiram Konye passe de la Sécurité sociale et l'intégration sociale à la Pêche. Marie Anne Jannick Jaunboccus quitte l'Égalité de genre pour les Arts et le Patrimoine culturel où elle remplace Rajwantee Ramrukheea, qui atterrit à l'Intégration sociale. Joseph Ramsamy passe de la Fonction publique au PMO. Zahira Auladin-Auckburally et l'assistant PS Vivekandsingh Joysuree quittent la National Infrastructure pour le Transport et Light Rail. Dharamraj Deenoo, qui était à l'Environnement, atterrit aux Affaires étrangères, au département des droits humains. Il succède à Asish Jhoerreea qui débarque lundi aux Collectivités locales.