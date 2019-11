Ile Maurice: Drame en Angleterre - Prison à vie pour le meurtrier de la Mauricienne Sana Muhammad

La cour londonienne a prononcé son verdict. Ramanodge Unmathallegadoo a écopé d'une peine d'au moins 33 ans de prison. Il avait attaqué mortellement son ex-épouse, enceinte, avec une arbalète, il y a un an.

Le couperet est tombé au tribunal d'Old Bailey, à Londres, hier. Ramanodge Unmathallegadoo écope de la prison à vie pour le meurtre par arbalète de son ex-épouse mauricienne, Sana Muhammad. Cette dernière était enceinte de huit mois au moment des faits.

Le juge Mark Lucraft, QC, a qualifié ce crime «d'attaque brutale et perverse » et il a attendu une semaine pour prononcer la sentence. Il a condamné Ramanodge Unmathallegadoo, 51 ans, à la prison à perpétuité, assortie d'une peine minimale de 33 ans.

Dans son verdict, il a déclaré : «Vous avez soigneusement planifié cette attaque. Vous aviez deux arbalètes chargées et je suis tout à fait convaincu que vous vouliez attaquer Sana (Muhammad) puis Imtiaz (Muhammad). On ne peut que supposer que vous étiez jaloux de leur vie commune et du fait qu'ils avaient même formé un lien affectif avec vos enfants.»

De son côté, l'époux de la victime, Imtiaz Muhammad, a déclaré qu'il a perdu non seulement son épouse mais aussi son âme soeur. Il a fait un témoignage poignant à la lecture du verdict. Il a déclaré que son épouse était sympathique et le faisait toujours rire.

«Elle était mon âme soeur, ma meilleure amie, ma femme, ma compagne et je l'aime beaucoup. Ram était jaloux de la vie que nous menions.» Il a aussi souligné que son épouse avait peur de son ancien époux car «il n'oublie rien et ne pardonne pas». Il a terminé en disant que ses enfants pleurent encore la disparition de leur mère.

Le jour de l'assassinat de son épouse, le meurtrier se trouvait dans le jardin de celle-ci, armé de deux arbalètes, d'un couteau, de ruban adhésif, de fils de câble et d'un marteau, entre autres. C'est Imtiaz Muhammad, qui l'a découvert et a demandé à son épouse de se sauver.

La mère de Sana Muhammad, Ellemah Sutharamandoo, a affirmé, pour sa part, qu'elle ne pardonnera pas à son ancien gendre son geste criminel. «J'ai toujours traité Ramanodge comme mon propre fils. J'ai toujours pensé à lui et à son bien-être après la séparation.

Cela me fait tellement mal de savoir qu'il soit capable de quelque chose d'aussi odieux et calculé. Je ne peux pas lui pardonner.» Pour rappel, Ramanodge Unmathallegadoo a tué son ancienne épouse, Sana Muhammad, le 12 novembre 2018 à son domicile dans l'est de Londres.