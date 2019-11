Congo-Kinshasa/Algérie: JSK - Amir Belaïli heureux de la victoire face à VClub

La Jeunesse Sportive de Kabylie a remporté le duel qui l'a opposé à l'AS Vita Club dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions.

La formation algérienne s'est imposée sur le score d'un but à zéro grâce à une réalisation de Taoufik Addadi à la 66ème minute. Avec cette victoire, la JS Kabylie prend provisoirement la tête du groupe D avec trois points.

«Nous avons affronté une bonne équipe et nous avons assuré le plus important. Je crois que nous étions supérieurs à notre adversaire et le résultat aurait pu être plus lourd. A la fin, on se contente d'un seul but, qui est largement suffisant, a confié l'arrière droit, Amir Belaïli, dans des propos relayés par Le Buteur.

Dans ce genre de compétition, seule la victoire compte. Nous avons fait de notre possible pour gagner, puisque le nombre de but importe peu. Aujourd'hui, nous sommes heureux, j'espère qu'on pourra réaliser d'autres succès à l'avenir.»

Avant de conclure, Amir Belaïli n'a pas manqué de déclarer qu'il faut retrousser les manches et penser dès maintenant au prochain match, qui verra la JSK défier le champion d'Afrique, l'Espérance de Tunis : «Nous avons assuré le plus important mais nous devons continuer à travailler.

Un match encore plus difficile nous attend dans une semaine contre l'Espérance de Tunis. Nous allons faire de notre possible pour les surprendre et revenir au pays avec un bon résultat.»