Congo-Brazzaville: Ligue de sport de travail de Brazzaville - Présentation de l'initiative "Courir pour la cause"

Le projet sportif pour lutter contre le diabète a été présenté officiellement, le 29 novembre à Brazzaville, par le président de la ligue, Rodrigue Dinga Mbomi, et son partenaire Pres'com media.

Devant un parterre de responsables des entreprises publiques, privées et para etatiques, les organisateurs de l'activité qui aura lieu entre janvier et février 2020 ont donné toutes les explications possibles sur leur projet qui se veut sportif, culturel, sanitaire et social.

Selon Rodrigue Dinga Mbomi, "Courir pour la cause" est une marche réservée aux travailleurs et autres amoureux de la marche sportive. Sur une distance de 515 km, cette activité sera lancée à Pointe-Noire pour se terminer à Brazzaville pour un maximum de sept jours.

En effet, les participants quitteront Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, en passant par Dimonika, Dolisie, Nkayi, Loutété, Mindouli où sera animée une conférence de presse puis Kinkala.

« Cette marche permettra de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable, à la levée des fonds susceptibles de déployer une grande campagne de lutte contre le diabète en visant dix mille femmes durant l'année 2020, tout en sensibilisant les travailleurs aux dangers de certaines maladies non transmissibles mais nuisibles », a -t-il indiqué.

A en croire Gildas Bakala, directeur de Pres'com media, la marche va traverser plusieurs départements du Congo, notamment ceux de la partie sud du pays. L'acte 2 de "Courir pour la cause" couvrira la zone allant de Brazzaville à Oyo et l'acte 3 sera consacré à la distance Oyo-Ouesso.

Les participants à cette marche se rendront compte, sans nul doute, de la diversité culturelle que regorge le Congo, en découvrant la culture de chaque localité inscrite sur le tronçon. C'est également une manière de lutter avec assurance à certaines maladies.

« Nous devrons nous mobiliser en étant des porte-paroles de la cause de la santé. La plupart d'entre nous mangeons mal, il est important de pratiquer les activités sportives afin de réduire les risques des maladies cardiovasculaires », a signifié José cyr Ebina, president de la fondation Ebina et l'un des particpants à la marche "Courir pour la cause".