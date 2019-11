Cote d'Ivoire: Sara 2019 - L'Ird présente des projets innovants

Au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (Sara 2019) qui se tient depuis le 22 novembre sur le site du parc des expositions d'Abidjan, route de l'aéroport à Port-Bouët, l'Institut de recherche pour le développement est présent.

Le 27 novembre, il a présenté, dans le cadre de sa participation au Sara, il a invité deux structures. L'objectif étant de présenter leur projet. Il s'agit d'Inovagri et Aboud'Cao Scoop-Ca. La 1ère est une entreprise en cours de création dont l'équipe porte le projet « Haricot ».

Elle a pour activité la recherche et le développement dans le domaine de l'amélioration des végétaux, la production et la commercialisation de produits à base de plantes, la production et la commercialisation de fruits et légumes. Aboud'Cao Scoop-Ca, quant à elle, fait partie prenante du projet « J'Ucao ».

Elle entend, par son action, contribuer à la lutte contre la paupérisation rurales et surtout des femmes. Ce, par une agriculture équitable, en transformant sur place les dérivés du cacao et autres produits agricoles dans les zones cacaoyères.

Au cours de cette cérémonie, l'Ird, établissement public à caractère scientifique et technologique, français, a fait un focus ses programmes innovants et valorisants en Côte d'Ivoire.

Ses actions portent sur le programme visant à Promouvoir l'agroécologie par la recherche et la formation en Afrique de l'Ouest (Parfao), le programme d'Appui à la modernisation des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire (Amruge) et CoLab, le 1er laboratoire de collaboration multi-acteurs pour l'innovation responsable.