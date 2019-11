Madagascar: Royal Spirits & Cie - Lancement d'une gamme de cocktails adaptée aux jeunes

Fondée en 1974, la société Royal Spirits & Cie est créatrice de grandes marques de spiritueux. « Suite à une étude de marché que nous avons menée depuis deux ans, une nouvelle gamme de cocktails prêt-à-être consommée est lancée pour la première fois à Madagascar.

Ces premiers cocktails prêt-à-boire en emballage individuel et transportable, dits IcePop Cocktail, sont adaptés aux jeunes pour éviter que ceux-ci ne se jettent dans l'alcool.

Nous disposons déjà trois parfums lors de ce lancement, à savoir Virgin Mojito qui est sans alcool, Mojito et Tequila Sunrise qui sont à très faible taux d'alcool », a annoncé Nicolini Rakotondramanana, le responsable commercial de l'entreprise lors d'une conférence de presse hier à son siège à Behoririka.

« Nous les avons conçus après une année de recherche et de développement, et ce, avec un accompagnement des experts internationaux en matière de l'aromatisation », a-t-il précisé. Il faut savoir que Royal Spirits & Cie a déjà obtenu la certification ISO 9001 et la certification HACCP, garantissant la qualité de ses produits.

« Cette nouvelle gamme de cocktail peut être conservable pendant un an. Et six autres parfums de IcePop Cocktail sont prêts et prévus en sortie dans les mois à venir », a conclu Nicolini Rakotondramanana.