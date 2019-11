Cote d'Ivoire: Semaine africaine de vulgarisation agricole (Sava) - Des conclusions « réconfortantes », selon l'Anader

Malgré ses immenses potentialités, l'Afrique (plus de 1,2 milliard d'habitants) peine encore à faire décoller son secteur agricole afin de répondre à ses attentes.

La 4e édition de la Semaine africaine de vulgarisation agricole (Sava), qui a eu lieu en marge du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (Sara 2019), a officiellement clos ses portes depuis le 28 novembre, au Radisson Blu hôtel, route de l'aéroport.

Selon le directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader), Sidiki Cissé, les conclusions de cet importants rendez-vous sont « réconfortantes » pour l'avenir du secteur agricole africain.

Kouakou Apporture, directeur de cabinet, représentant le ministre de la Promotion de la riziculture, a rassuré que le gouvernement « prendra en compte toutes les recommandations pertinentes dans l'élaboration des politiques de développement agricole » du pays.

Il a également souhaité que cela soit de même pour les autres gouvernements du continent. En se confiant à la presse, après les travaux, il a également, rappelé la necessité d'« impliquer fortement le secteur privé dans le conseil agricole ».

Une telle démarche, estime le dirigeant, devrait contribuer à faire face aux nombreux défis auxquels l'agriculture africaine est confrontée : problème de production, formation, changements climatiques, transformation, conservation, la pauvreté en milieu rural, etc.

Malgré ses immenses potentialités, l'Afrique (plus de 1,2 milliard d'habitants) peine encore à faire décoller son secteur agricole afin de répondre à ses attentes.

C'est, dans ce contexte que, lors du sommet de Maputo, au Mozambique, en 2003, les pays du continent s'étaient engagés à dédier au moins 10% de leur budget national à ce secteur essentiel.

Mais dix ans après, les résultats obtenus n'ont pas forcément été satisfaisants ; seulement 10% des pays ont pu respecter ce protocole signé.

Kouakou Apporture, représentant également le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, au nom du gouvernement, a exprimé, à l'occasion, toute la gratitude de la Côte d'Ivoire au Forum africain pour les services de conseils agricoles (Afaas) et au Réseau des structures de Conseil agricole et rural de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (Rescar-Aoc) ainsi qu'à tous les sponsors pour le du pays. Ce qui est une première dans un pays francophone.

Avant la Côte d'Ivoire, le Botswana, l'Ethiopie et l'Afrique du Sud ont eu l'occasion d'accueillir cette importante biennale. Lors des travaux, ouverts par le vice-président, les quelques 600 participants de haut niveau, venus de plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe, se sont penchés sur les questions liées au rôle incontournable du secteur privé dans le conseil agricole, l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, le changement climatique, le développement des chaînes des valeurs et le financement du secteur.

La Sava vise à apporter une contribution à la vulgarisation et au conseil agricole en vue d'accélérer le développement agricole durable en Afrique. Thème du rendez-vous d'Abidjan : « Secteur privé et conseil agricole : quelles synergies pour un développement durable de l'agriculture en Afrique ? ».