Madagascar: Pro League - Un sulfureux Fosa-JET dimanche

Les choses sérieuses commencent véritablement pour ce Pro League qui aura une cinquième journée de toute beauté pour dimanche.

Si on attend de ce CNaPS Sport- AS Adema tous les ingrédients d'un duel au sommet, on salive déjà à l'idée de voir ce somptueux Fosa Juniors- JET Mada au stade Alexandre Rabemananjara.

Donga au top. Une belle bataille en perspective sinon une revanche à prendre pour Fosa qui a été déjà battu en 2016 sur cette même pelouse par JET Mada.

Et à l'heure où les deux formations ont pu renforcer leur ligne, l'issue de ce match reste encore indécise car entre temps, JET Mada a réussi à renforcer ses lignes arrière avec le recrutement de Martial au poste de sentinelle.

En face par contre, les stars ne sont plus telles qu'on le croyait avec un Donga de plus en plus déterminant dans l'entre-jeu.

Comme Titi Rasoanaivo remettait dans le lot Xavier pour diriger les manœuvres, on s'attend à voir un autre visage de Fosa qui piaffe déjà d'impatience pour son nouveau stade de Belobaka annoncé comme un des plus beaux avec un centre technique et un centre d'hébergement.

Elgeco retrouvé. Le 3FB invaincu devant le public tuléarois, a une autre chance de réaliser une très bonne affaire en recevant Tia Kitra au stade Maître Kira.

Le Club M qui retrouve le Stadium de Barikadimy aura encore du mal à contenir le COSFA qui se trouve sur la pente ascendante après sa victoire de 1 à 0 face au Fosa Juniors.

Ce sera aussi le cas du FCA Ilakaka qui reçoit à Ampasambazaha un Elgeco Plus qui est en train de retrouver de belles couleurs, le temps pour certains joueurs de faire leur mise au point et la machine s'est remise à marcher.

Et c'est au grand bonheur de l'ancien président du club, officiellement hors du coup depuis qu'il siège à la FMF mais qui garde encore un œil sur ses anciens protégés. Logique car Alfred Randriamanampisoa ne peut pas s'en passer.