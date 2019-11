Cote d'Ivoire: 55 ONG bénéficient d'une subvention de plus 117 millions de l'État

Grâce à leurs initiatives en faveur de la solidarité et d'actions de développement vis-à-vis du gouvernement, des partenaires et des populations, 55 organisations non gouvernementales (Ong) sur 78 qui exercent dans la santé ont reçu du ministère de la santé et de l'hygiène publique à travers le service « Ong santé » une subvention d'un montant de 117 517 250 de Fcfa

La cérémonie de remise de la subvention aux ong bénéficiaires a eu lieu, le mardi 26 novembre 2019, à l'Institut nationale de santé publique (insp) à Adjamé Abidjan.

Ces Ong bénéficieront en fonction de la taille moyenne (10 et plus) de la somme allant de 1 million à 7 millions de Fcfa.

C'était en présence de M Tanni Emmanuel, conseiller technique, représentant du ministre de la santé et de l'hygiène publique Dr Aka Aouélé, des partenaires et acteurs du secteur.

Selon Dr Kouamé Désiré, chef de service des Ong au ministère de la santé et de l'Hygiène publique, par ailleurs secrétaire du comité d'attribution des subventions aux associations (casa), cette action a pour objet de contribuer au renforcement du partenariat entre le ministère de la santé et de l'hygiène publique (mshp) et les organisations non gouvernementales (Ong), pour une meilleure visibilité de leurs actions et récompenser les plus performantes.

Elle vise également au renforcement des capacités dans le domaine de l'élaboration d'un résumé scientifique" spécifique aux activités réalisées par l'Ong alliance Côte d'Ivoire et celui de la mobilisation des ressources présenté par la banque populaire de la Côte d'Ivoire.

Ajoutant il a indiqué que cet appui est d'une part une reconnaissance des biens faits des Ong et d'autres part, les aider à exécuter certains de leurs programmes d'action de l'année 2020.

A cette occasion, Emmanuel Tanni a rappelé l'importance des Ong en matière de coopération auprès des partenaires et surtout de la population avant d'exhorter les bénéficiaires à faire bon usage pour que d'autres puissent en bénéficier.

Dans la même veine le Pr Dinard Kouassi, directeur général de l'insp, a témoigné des actions des Ong dans leur engagement à faire la promotion de la santé.

Mme Koné Solange présidente du conseil d'administration de la fédération nationale des organisations de la santé de Côte d'Ivoire (fenos-ci), au nom des récipiendaire a tenu à remercier l'ensemble des acteurs et partenaires.