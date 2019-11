Maroc: De nouvelles armes contre la corruption dans le secteur financier

La prévention et la lutte contre la corruption dans le secteur financier s'intensifient avec la signature, jeudi 28 novembre dernier à Rabat, d'une convention de coopération entre quatre grandes institutions opérant dans le monde de la finance.

En effet, à la veille des Journées internationale et nationale de lutte contre la corruption, célébrées respectivement les 9 décembre et 10 janvier prochains, Bank Al-Maghrib, l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) ont procédé à la signature d'une convention de coopération qui fixe les domaines et les modalités de coopération entre les parties signataires, en matière de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur financier.

«Cette action qui s'inscrit dans le sillage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, traduit la volonté commune des quatre institutions de renforcer le cadre de gouvernance régissant l'accomplissement de leurs missions respectives, en la matière», ont souligné les parties signataires dans un communiqué conjoint.

L'échange d'expériences et d'expertises dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, l'organisation d'actions de sensibilisation et de formation au profit de leur personnel et des acteurs du secteur financier, ainsi que l'élaboration d'études et d'analyses permettant de renforcer la maîtrise du risque de corruption. Tels sont les principaux domaines couverts par cette convention dont la mise en œuvre se traduira par l'élaboration d'un plan d'action dédié et la publication d'un bilan annuel de sa réalisation.

Si le fléau de la corruption n'est plus considéré comme un tabou, «les principales institutions internationales s'accordent pour le reconnaître comme une entrave au développement, dans la mesure où il fragilise les institutions, compromet la confiance entre les acteurs sociaux et menace l'économie et la paix sociale», a déclaré le wali de Bank Al- Maghrib, Abdellatif Jouahri, lors de la cérémonie de remise du certificat ISO 37001 à BAM.

A ce propos, il est à noter que Bank Al-Maghrib a obtenu la certification à la norme ISO 37001 de son Système de management anti-corruption, pour l'ensemble de ses processus métier et support, au terme de l'audit effectué par le Cabinet Euro-Compliance, en octobre 2019.

La cérémonie de remise du certificat a eu lieu le 28 novembre, à Rabat, en présence des membres du Conseil de la banque, de ses partenaires institutionnels et de représentants de la société civile.

«Cette certification vient renforcer les actions entreprises par Bank Al-Maghrib, en matière d'éthique et de déontologie, en dotant la banque d'un dispositif de lutte anti-corruption intégré et structuré», a indiqué BAM dans une note rendue publique le jour même.

Piloté par le haut management de BAM, le système est construit autour des principales composantes. A savoir : une politique anti-corruption, publiée en interne et en externe ; un dispositif de gestion des risques spécifiques aux activités de la banque ; des actions continues de sensibilisation et de formation ainsi qu'un système d'alerte éthique ouvert au personnel et aux partenaires.

«A travers ce système, Bank Al-Maghrib a également pour ambition de contribuer activement, aux côtés de l'ensemble des acteurs du secteur financier, à la dynamique de lutte anti-corruption et ce, dans le sillage de la stratégie nationale adoptée en la matière», souligne la banque centrale dans sa note.

Pour Abdellatif Jouahri, «la confiance que notre institution doit inspirer pour mener les missions qui lui sont dévolues et qui ont été récemment élargies par son nouveau statut, exige de nous un ancrage sans faille à l'éthique et un engagement permanent, empreint de rigueur et d'intégrité».