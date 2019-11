Algérie: Campagne électorale - Condamnation unanime de la résolution du parlement européen

Constantine — Les quotidiens régionaux paraissant ce samedi à l'Est du pays ont rapporté dans leur livraison la condamnation unanime des candidats à la magistrature suprême de la résolution du parlement européen sur l'Algérie, au treizième jour de la campagne électorale pour les présidentielles du 12 décembre prochain.

L'Est Républicain, édité à Annaba a commenté que l'adoption du parlement européen d'une résolution concernant la situation en Algérie menace "de reconsidérer la relation entre les deux rives de la méditerranée" et a détaillé que les candidats Abdelmadjid Tebboune, Ali Benflis et Azzedine Mihoubi ont dénoncé, lors de leurs meetings, "une ingérence dans les affaires internes de l'Algérie".

Annasr abonde dans le même sujet et relève la dénonciation des candidats à la présidentielle de la démarche du parlement européen.

Le quotidien consacre au déplacement des prétendants à la magistrature suprême plusieurs articles et rapporte que Abdelaziz Belaïd s'est engagé à M'sila à "réviser l'ensemble des lois relatives à l'enseignement et aux méthodes éducatives, et à mettre en place un programme répondant aux aspirations du peuple" et que Azzedine Mihoubi depuis Souk Ahras a promis "une réforme de la Constitution qui consolide les institutions de l'Etat" quand Abdelkader Bengrina a affirmé à El-Eulma (Sétif) que "L'Algérie réserve une place à tous ses enfants".

L'Est Républicain et Annasr ont également répercuté l'annonce faite par le président de l'Autorité nationale indépendance des élections (ANIE), concernant le projet de création d'un observatoire pour développer la performance électorale et conforter la démocratie et ont rapporté de la même source que soixante-douze (72) journalistes de 12 nationalités différentes, exerçant pour le compte de 38 médias, ont été accrédités pour couvrir l'élection présidentielle du 12 décembre 2019.

La publication a également répercuté la déclaration du candidat Abdelaziz Belaid depuis Sétif, s'engageant à la création d'une banque nationale de semences "pour mettre fin à la dépendance aux laboratoires étrangers".

Akhbar Echark, Edough news, Seybous time sont également revenus sur la campagne électorale à son treizième jour répercutant divers thèmes abordés lors des meetings des prétendants à la magistrature suprême puisés essentiellement des dépêches de l'Agence, APS.