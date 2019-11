Maroc: "Istihqaq", une bourse qui encourage la culture de l'excellence scolaire

Le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi et le directeur de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation, Youssef El Bakkali ont procédé à la remise des bourses d'excellence «Istihqaq» au profit de la 17ème promotion des enfants des adhérents de la Fondation ayant réussi avec excellence les examens du baccalauréat 2018-2019, et ce lors d'une cérémonie organisée à cette occasion, jeudi à l'Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidines et morchidates.

Dans son allocution à l'occasion de cette cérémonie marquée par la présence de personnalités gouvernementales, des élèves bacheliers et leurs parents ainsi que des représentants du système éducatif, Youssef El Bakkali a indiqué que «La bourse "Istihqaq" est accordée chaque année à plus de 3.000 élèves qui ont obtenu leur baccalauréat avec mention "très bien" atteignant 12.000 bénéficiaires en 2019».

«La bourse Istihqaq vise à encourager la culture de l'excellence scolaire véhiculant les valeurs sociales de la Fondation et s'inspirant des orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en ce qui concerne la nécessité d'activer d'une manière optimale la stratégie nationale de la réforme du système éducatif et l'investissement nécessaire dans le capital humain pour aider la jeune génération et l'encourager à accéder à des rangs scientifiques prestigieux», a-t-il expliqué avant de se réjouir du nombre élevé des filles bénéficiaires qui a atteint 63%.

Pour sa part, Saïd Amzazi, a exprimé sa fierté de pouvoir récompenser ces élèves qui ont travaillé avec acharnement pendant leur parcours scolaire, faisant montre de persévérance.

Le ministre a tenu à remercier «les élèves exceptionnels pour leur persistance, leur détermination et leur persévérance, ainsi que leurs pères et mères pour leurs sacrifices et leur dévouement à élever correctement leurs enfants pour atteindre le plus haut niveau d'excellence».

Il a en outre souligné que cette cérémonie vise à récompenser tous les cadres éducatifs et administratifs, les félicitant pour leurs efforts en vue d'améliorer notre système éducatif.

Cet événement a, par ailleurs, été marqué par la présence de l'inventeur Rachid Yazami en tant qu'invité d'honneur.

Il s'est dit heureux de «pouvoir participer à cette cérémonie qui a honoré des élèves intelligents, issus de familles modestes et enfants d'enseignants, qui ont brillé lors des examens du baccalauréat ».

«C'est une reconnaissance des efforts consentis par la Fondation a portée pendant plusieurs années pour atteindre ce niveau ». Et d'ajouter: "Cela restera un signal positif et optimiste pour les futures jeunes générations".

Pour rappel, le montant de la bourse Istihqaq est de 1000 dirhams par mois. Elle couvre 10 mois d'études par année, pour une durée de trois années. Le montant global de la bourse est donc de 30.000 dirhams.

La Fondation a lancé cette année une bourse pour l'enseignement primaire, en vue d'améliorer la qualité de l'éducation et de créer un climat culturel propice aux enfants dès leur jeune âge.