Afrique: L'Angola veut une action concrète pour développer le continent

Luanda — L'Angola a invité les pays de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC) à proposer des "actions et stratégies concrètes" pour exploiter le potentiel de la région et contribuer au développement du continent.

Le défi a été lancé vendredi à Luanda par le Président du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC), l'Angolais Manuel Augusto, à l'issue de la 49ème réunion de cet organe, au cours de laquelle l'Angola a assumé la présidence.

Manuel Augusto, également ministre angolais des Relations Extérieures, a également rappelé que le continent africain disposait d'une industrie extractive avec environ 30% de toutes les réserves minérales du monde, ainsi que de ressources en énergies renouvelables d'une quantité et diversité énormes.

Citant le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), il a affirmé que l'Afrique disposait de 65% des terres arables du monde, de la faune et du tourisme, des secteurs de premier plan qui apportent plus de 100 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du continent et créer 15 millions d'emplois supplémentaires.

«L'Afrique a tout pour réussir », a précisé le gouvernant angolais, qui estime qu'il est nécessaire de travailler ensemble pour définir des actions concrètes afin de tirer pleinement parti de tout son potentiel.

«Ici et maintenant. C'est donc une autre occasion de demander que les ressources naturelles soient toujours conservées, non pas en tant que source de conflit, mais en tant que facteur de consolidation de la paix, de la concorde et de l'harmonie entre les populations », a rappelé le diplomate.

Lors du sommet réalisé à Luanda du 25 au 29 novembre, le ministre a insisté sur le fait que les délibérations adoptées devraient constituer un jalon important pour le renforcement de la coopération et de la solidarité en Afrique centrale.

Parmi les défis de la présidence assumée par l'Angola, dont le mandat court jusqu'en juin 2020, le ministre a élu la réforme institutionnelle de la CEEAC, ainsi que le protocole du conseil de paix et de sécurité centrafricain, le changement climatique et la transhumance.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les différentes sous-régions du continent pour résoudre les problèmes liés à la lutte contre le terrorisme.

Le gouvernant a souligné l'importance de la Déclaration de Yaoundé et des mesures de revitalisation et de financement du Comité de l'UNSAC. S'agissant du changement climatique, il s'est dit préoccupé par le phénomène de la sécheresse dans le sud de l'Angola, des «inondations tragiques» dans les républiques démocratiques du Congo et du Congo et des catastrophes écologiques survenues au lac Tchad. En ce qui concerne les catastrophes sur le lac Tchad, le ministre a indiqué que son territoire était passé de 25 000 km2 en 1963 à moins de 2 500 km aujourd'hui, menaçant ainsi l'existence de ressources et de moyens de subsistance pour quelque 50 millions de personnes.

Des représentants de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, de la République centrafricaine (RCA), de la République du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC), du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Rwanda, de Sao Tomé-et-Principe et du Tchad ont participé à la réunion.