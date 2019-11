Togo: Officiel, Edoh est candidat ! Voici sa déclaration de candidature

document

DÉCLARATION DE CANDIDATURE À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2020 AU NOM DE LA VOIX DES SANS VOIX

Lomé , 30 Novembre 2019

Profession de foi << David peut encore triompher de Goliath>>

J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle de 2020 après mûres réflexions en réponse aux multiples appels des compatriotes. Ces derniers sont convaincus que les diverses responsabilités que nous assumons entant que défenseur des droits des opprimés, des marginalisés, des sans voix ont suffisamment touché les cœurs et peuvent par conséquent propulser la Voix des Sans Voix au sommet de l'État.

Au-delà de ces considérations, il me choit d'évoquer parfaitement la volonté divine exprimée dans les saintes écritures bibliques selon Proverbes 28:12 << quand les justes triomphent, le peuple est dans la joie ; quand le méchant domine, le peuple gémit.>>. Il est donc clair que mon intention est hautement encrée dans une dimension spirituelle et divine qui motive la force de mon ambition et de ma vision au nom de la Voix des Sans Voix. Loin de caresser la course présidentielle comme un coup d'essai, ma candidature veut bien aller au delà et s'imposer en coup de maître et nous avons les moyens.

L'histoire passée, récente et actuelle de mon pays me font obligation de lier mon programme de société à trois axes fondamentaux notamment la réconciliation nationale, la démocratisation et le développement économique. C'est donc un devoir pour nous d'œuvrer pour que le Togo de demain soit largement différent de celui d'hier et d'aujourd'hui. Pour ce faire, la voix des Sans Voix s'engage resolument aux côtés des forces démocratiques pour parvenir à l'alternance en 2020 à travers les élections libres, démocratiques et transparentes dont les institutions méritent d'être refondées et réformées.

En déclarant ma candidature, la voix des Sans Voix entend s'affirmer comme l'ALTERNATIVE DU TOGO DE DEMAIN, la tendance en laquelle se retrouvent les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les marginalisés, les indigents, tous souvent victimes des injustices sociales et de violations de leurs droits. J'ose croire qu'avec la Voix des Sans Voix, l'espoir va renaître pour les fils et les filles du pays longtemps éprouvés par une très longue gouvernance obscure et opaque.

2020 c'est maintenant et je présume que la cloche de la victoire est à la portée de main pour tous ceux et toutes celles qui luttent pour un Togo durablement réconcilié et engagé sur la voie d'un véritable ÉTAT DE DROIT et d' une nation prospère dont les fruits profitent à tous les citoyens sans exception aucune.

Notre profession de foi à la Voix des Sans Voix "DAVID PEUT ENCORE TRIOMPHER DE GOLIATH" est évidente et montre une plénitude d'assurance, de liberté et d'affranchissement que le peuple d'Israël a connu face aux Philistins à travers le très suffisant et orgueilleux Goliath .

L'HISTOIRE VA-T-ELLE SE RÉPÉTER EN 2020 ?

Pasteur Edoh Komi, candidat indépendant à l'élection présidentielle de 2020/ La Voix des Sans Voix