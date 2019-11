Algérie: Rabehi - La résolution du PE a démasqué le groupuscule de parlementaires qui vise à perturber la présidentielle

Alger — Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a estimé, samedi à Alger, que la résolution du Parlement européen (PE) sur " la situation des libertés en Algérie", a "démasqué ce groupuscule de parlementaires qui guette l'Algérie, vise à semer la zizanie et à perturber la présidentielle du 12 décembre prochain".

S'exprimant lors de sa participation à une opération de reboisement au parc des Grands Vents de Dely Ibrahim, avec la participation de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Zerouati Fatma-Zohra et de l'ambassadeur chinois à Alger, le ministre a estimé que la Résolution du PE "a démasqué ce groupuscule de parlementaires qui guette l'Algérie, vise à semer la zizanie et à perturber la présidentielle du 12 décembre prochain, une présidentielle à laquelle le peuple algérien adhère positivement".

"En consécration du principe de non-ingérence dans les affaires internes d'autrui, puisé des principes de la Charte des Nations unies que tout un chacun doit respecter, l'Algérie n'accepte guère l'immixtion des autres dans ses affaires intérieures, car étant un principe immuable dans sa politique, inspiré de sa glorieuse histoire et sa lutte politique", a-t-il ajouté, indiquant que le timing du vote de cette résolution "n'est pas fortuit" et que ce groupuscule de parlementaires européens n'égale en rien le nombre considérable d'amis de l'Algérie, en Europe et de par le monde".

Pour M. Rabehi, "Les horribles voix de ce groupuscule de parlementaires à l'origine de cette résolution, "ne sont que ne sont que les relais de leurs aïeux colonisateurs qui ont violé la Déclaration universelle des droits de l'homme, saccagé des terres en les colonisant et en asservissant leurs peuples".

"Ces parlementaires eux mêmes font fi des chartes onusiennes et se dissimulent sous le couvert des droits de l'homme, pour commettre des actes inhumains visant à semer la discorde, la destruction, la rancune et la division", a-t-il soutenu.

"De par sa grandeur, l'Algérie est soutenue par les Puissants, les nobles et les peuples enclins à la paix.

Cette Algérie qui a le mérite d'avoir initié l'adoption d'une résolution instituant le 16 mai de chaque année +Journée internationale du Vivre ensemble en paix+", a indiqué le ministre.