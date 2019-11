Congo-Brazzaville: Gianni Infantino appelle à la mise en valeur des infrastructures sportives

Le président de la Fédération internationale de football association (Fifa) a été reçu en audience, le 29 novembre à Brazzaville, par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Lors de l'entretien, il a été souligné la nécessité de faire briller le football africain et congolais en particulier au sommet mondial.

Arrivé pour la première fois à Brazzaville, le président de la Fifa a échangé avec le chef de l'Etat, se disant serein quant à l'ambition de voir l'Afrique rayonner au sommet mondial du football.

Interrogé à la sortie de l'audience sur la prise en main de la jeunesse sportive africaine, Gianni Infantino a affirmé que le Congo, faisant partie du continent, n'est pas le seul pays à attendre quelque chose de la Fifa, mais l'instance mondiale travaillera avec tout le continent pour le hisser sur l'échiquier mondial.

Avant d'être reçu par le président de la République, Gianni Infantino a visité le complexe sportif La Concorde, dans la banlieue nord de la ville, où il a salué les efforts du gouvernement dans la construction des infrastructures sportives.

Ces efforts, a-t-il souhaité, devraient être accompagnés de la vision de les faire vivre à travers des initiatives qui contribueront à la formation de l'élite.

La Fifa et la Confédération africaine de football (CAF) sont prêtes à accompagner le Congo dans cette vision, a-t-il assuré. « Il faut créer et investir dans des compétitions, l'arbitrage ou encore les structures sportives.

Aussi, accroître la participation chez les jeunes (filles et garçons) par des formations en partenariat avec les écoles en vue de dénicher davantage de talents et promouvoir les valeurs du sport en général et du football en particulier », a-t-il déclaré face à la presse.

Dans le cadre de sa tournée dans les associations africaines membres, Gianni Infantino était accompagné du président de la CAF et vice-président de la Fifa, Ahmad Ahmad ; de la secrétaire générale de la Fifa et déléguée générale de cette institution pour l'Afrique, Fatma Samoura ; la Fifa Legend et conseiller spécial auprès de la CAF, Samuel Eto'o; la Fifa Legend et directeur de la fondation Fifa, Youri Djorkaeff (champion du monde avec la France en 1998).

Notons que lors de leur passage à Brazzaville, Gianni Infantino et Ahmad Ahmad ont été respectivement décorés par le chef de l'Etat, Commandeur et Officier dans l'ordre du mérite congolais.

Les insignes de ces distinctions leur ont été remis par le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé, lequel avait été missionné par le président de la République d'honorer ces deux personnalités.