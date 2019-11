Congo-Kinshasa/Algérie: CAF-C1 - V.Club défait à Tizi Ouzou par la JS Kabylie

Les Dauphins noirs de Kinshasa n'ont pas ramené ne fût-ce qu'un résultat d'égalité face aux Canaries d'Algérie, en première journée de la phase des groupes de la compétition africaine.

L'AS V.Club a raté son 188e match de coupe d'Afrique. En première journée de la phase des groupes de la Ligue des champions, le club de Kinshasa a courbé l'échine, le 29 novembre, à Tizi Ouzou face aux Algériens de la Jeunesse sportive de Kabylie par zéro but à un. L'unique but de la partie a été inscrit par Touffik Addadi à la 66e mn, sur une frappe lourde sous la barre du gardien de but camerounais, Nelson Lukong.

Pour cette rencontre en déplacement, l'entraîneur Florent Ibenge a donc fait confiance au portier camerounais dans les perches. Dans le champ, on a retrouvé O. Ouattara, Ava Dongo, Ernest Luzolo Sita, Djuma Shabani et Yannick Bangala Litombo, Ayitshela, Soze, Jésus Moloko Ducapel, Rossien Tuisila Kisinda et Mayele. Le onze de départ de la JS Kabylie s'est composé Oussama Benbot, W Bencherifa, A. Belaïli, B. Tizi Bouali, 0. Saadou, Touffik Addadi, M. Benchaira, A. Bounoua, R. Bensayah, R. Hamroune, A. Belgherbi et K. Hamdad. La JS Kabylie a été conquerante dans la majeure partie du match, imposant le rythme du jeu jusqu'à trouver la faille à la 66e mn de cette rencontre officiée par un trio arbitral mauricien conduit par Ahmed Imtehaz Heerralali. Nelson Lukong a dû s'employer pour limiter les dégâts dans certaines actions nettes de but.

Dans le dernier quart d'heure de la partie, les joueurs de Florent Ibenge ont tenté de faire le siège du camp du club de Tizi Ouzou. Mais un déficit qualitatif a été noté dans les offensives menées par les Dauphins noirs. Les remplacements effectués par le staff technique des Moscovites n'ont pas influé sur le match. Ayitshela a cédé sa place à Mukoko Tonombe à la 69e mn, Kisinda a quitté l'aire du jeu du stade de Tizi Ouzou au profit de Merveil Kikasa Wamba, à la 71e. Et César Manzoki a pris la place de Jésus Moloko à la 80e. Djuma Shabani et Ouattara ont chacun écopé d'un carton jaune, respectivement à la 85e et 87e mn.

Les débuts sont donc difficiles pour V.Club en phase des groupes de cette édition 2019-2020 de la C1 africaine. Le club vert et noir de Kinshasa peut espérer se relancer lors de la deuxième journée, prévue le 6 décembre, au stade des Martyrs de la capitale, contre la formation marocaine de Raja de Casablanca où évolue l'international Fabrice Ngoma, ancien de la maison V.Club, et Ben Malangi Ngita, transfuge du Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi.