Algérie: Miraoui - Une commission pour la prise en charge des cancéreux nécessitant une immunothérapie

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a annoncé, jeudi à Alger, que son département œuvrait à la création et la composition d'une commission nationale pour la prise en charge des cancéreux nécessitant une immunothérapie ou une thérapie ciblée.

Supervisant, jeudi, l'ouverture du 11e séminaire de la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie (SAFRO), le ministre a expliqué que cette commission se chargera de la "définition des priorités dans le cadre d'une stratégie nationale étudiée et équilibrée prenant en considération deux principes fondamentaux, à savoir la maitrise et la rationalisation des dépenses ainsi que l'efficacité du traitement".

Face à cette situation et en vue d'assurer la protection des citoyens de cette maladie, le ministre a affirmé que l'Etat avait décidé de classer la question de la lutte contre le cancer en tant que "priorité nationale" en lui consacrant un programme spécial.

Pour ce qui est de la prévention, l'accent a été mis sur la lutte contre le tabagisme et toutes formes de toxicomanie, la pratique du sport et ce en s'appuyant notamment sur deux éléments, la sensibilisation et la formation.

Quant à l'amélioration du diagnostic, ajoute le ministre, il a été recommandé l'ouverture de plusieurs laboratoires, services et unités en anatomie interne, en sus du développement des services d'imagerie médicale et de la médecine nucléaire.

Dans ce sillage, le ministre a rappelé l'acquisition de 33 accélérateurs dans le secteur public et 10 autres pour les établissements privés.

Au volet de la formation et l'adoption de protocoles, le ministère a élaboré un guide thérapeutique relatif aux cancer des poumons, de prostate, du sein, colorectal et de l'utérus et formé les médecins généralistes, spécialistes, physiciens, pharmaciens et praticiens paramédicaux, a-t-il poursuivi.

Miraoui a fait état, par ailleurs, du renforcement du système d'information qui a pour objectif le développement de la surveillance et d'établissement de trois registres de cancer dans les trois wilayas pôles à savoir Oran, Alger et Sétif.