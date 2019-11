Congo-Kinshasa: Forêt - Cinq départements ciblés par un projet de réduction des émissions de gaz à effet serre

Le projet doté d'un budget de 37,6 millions de dollars, soit 22,3 milliards francs CFA, a été validé à Brazzaville, le 29 novembre. Preforest-Congo sera exécuté pendant huit ans dans les Plateaux, le Pool, la Bouenza, le Niari et le Kouilou.

Le nouveau programme est aligné au fonds vert pour le climat et intègre l'une des priorités du cadre programmatique pays portant sur le développement des stratégies d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ainsi que de la gestion durable de la biodiversité.

Il intègre également un cadre de partenariat mis en place par le gouvernement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en lien avec le Plan national de développement 2018-2022 et les Objectifs de développement durable.

Cette initiative Preforest vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la forêt causées par l'agriculture sur brulis et le bois-énergie ; à diversifier les systèmes productifs pour engendrer des bénéfices économiques et sociaux à la population locale et à augmenter leur résilience aux changements climatiques.

Selon la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, le projet est une réponse au défi des changements climatiques en référence aux inondations dues aux pluies diluviennes.

« Preforest-Congo est un projet fédérateur qui traduit la volonté du gouvernement et des départements ministériels à collaborer, à travailler en équipe pour une cause commune qu'est la lutte contre les changements climatiques », a souligné Rosalie Matondo.

L'agence onusienne FAO est le principal partenaire du projet et sa représentante résidente, Suze Percy Filippini, a promis son soutien dans sa mise en œuvre. « Ce projet a été préparé conjointement par les experts de la FAO et le groupe de travail multi acteurs, composé des experts ministériels impliqués dans la thématique ainsi que la société civile », a fait savoir Suze Percy Filippini.

Elle a, en outre, évoqué le bien-fondé de ce partenariat censé contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à augmenter la résilience de la population riveraine face aux effets du changement climatique, tout en assurant la durabilité des investissements dans les projets et sous-projets.