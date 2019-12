Soudan: Des juristes - La suppression de l'autonomisation est pour préserver la dignité du peuple

Medani — Un certain nombre de juristes et de politiciens interrogés samedi matin par l'Agence Soudanaise de presse (SUNA) sur la loi de démantèlement de regime de 30 Juin vise à mettre en œuvre le document constitutionnel et s'emploient à supprimer l'autonomisation pour préserver la dignité du people.

M. Taha Said Mohamed juriste et politologue a déclaré que la décision de dissoudre le PCN était considérée comme une continuation de la révolution de décembre et de la mise en œuvre du document constitutionnel qui régit le pays pendant la période de transition ajoutant que la decision de démantèler le Parti du Congrès National (PCN) est attendue longtemps, mais en fin elle est satisfaisante pour la rue soudanaise, qui l'attendait depuis le succès de la révolution.

Pour sa part, le juriste Abdul Latif Mohammed a déclaré que la décision de démanteler le PCN s'inscrit dans la réalisation du slogan de la révolution (liberté - paix et justice). .

Bien que l'avocat et juriste Fadl al-Marji Mokhtar a déclaré que la loi serait en mesure de restituer beaucoup d'argent pillé à la tristesse publique au profit de l'État du parti, soulignant que la loi visant à supprimer le l'autonomisation n'était pas une loi de vengeance, mais qu'elle préservait la dignité du peuple.