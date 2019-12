Afrique du Nord: Clôture de la réunion de la Commission économique pour l'Afrique du Nord à Assouan

Assouan — La 34ème session du Comité intergouvernemental d'experts du Bureau sous-régional pour l'Afrique du Nord de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) s'est achevée samedi à Assouan, en Egypte, au sein de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) sous le titre "Accord de libre-échange continental africain": impact de la facilitation du commerce en Afrique du Nord sur la promotion de l'intégration économique régionale.

La session finale est marquée par la présentation des recommandations finales visant à améliorer les méthodes de soutien fournies aux acteurs économiques en leur fournissant une meilleure information sur le marché africain, en établissant des instruments financiers innovants et en développant des mesures pour promouvoir le commerce intracommunautaire en vue d'accroître la participation du secteur privé et la qualité de l'infrastructure physique, notamment y compris les Transports internationaux et les centres de transit frontaliers, révision du cadre juridique et réglementaire pour promouvoir les investissements et faciliter le commerce intra-africain, ainsi que l'amélioration de la qualité des systèmes d'éducation et de formation professionnelle et le développement de l'échange de connaissances, en particulier pour les jeunes et les femmes; afin de tirer le meilleur parti du potentiel offert par le processus d'activation de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC).

Les recommandations adressées à la CEA étaient axées sur le renforcement de la capacité des pays membres à comprendre les exigences de la ZLEC, ainsi qu'à évaluer son impact potentiel sur les économies des pays d'Afrique du Nord avec des moyens matériels et l'amélioration et la dissimination de la production cognitive en plus de l'elaboration d'un mécanisme national de collecte de données assorti d'un calendrier précis qui facilitera la préparation de résumés sous-régionaux.