Sénégal: Le programme "Yaatal" en gestation pour élargir l'assiette fiscale (DGID)

Saly-Portudal (Mbour) — Une stratégie intégrant "tous les métiers de la DGID [Direction générale des impôts et des domaines] dans une vision qui ambitionne l'élargissement significatif de l'assiette fiscale" est en train de voir le jour, a appris samedi l'APS.

"Je vous annonce que le programme +Yaatal+ est en gestation. Il s'agit d'une stratégie qui intègre tous les métiers de la DGID dans une vision qui ambitionne l'élargissement significatif de l'assiette fiscale", a déclaré le directeur général de la DGID, Bassirou Samba Niasse, à l'occasion de la 15ème assemblée générale de l'Amicale des inspecteurs des impôts et domaines du Sénégal (AIIDS).

Il a précisé que l'objectif de "Yaatal" consiste aussi à aller vers l'amélioration de la qualité des services "à tous les niveaux de nos relations avec les usagers et l'articulation cohérente de tous les métiers de la DGID" à travers "un dispositif cohérent".

Ce dispositif exploite toutes les opportunités offertes par les systèmes d'information, a-t-il ajouté. Il estime que la DGID doit "véritablement renouveler" sa "relation avec l'usager du service public dans une dynamique de performance durable".

Selon lui, l'avant-projet du programme "Yaatal natt téggui nantangé" sera bientôt partagé". "Et je vous invite à apporter vos contributions pour sa finalisation, à vous l'approprier et à vous engager résolument dans sa mise en œuvre. Vous êtes les leaders, les managers chargés de donner corps à cette vision stratégique", a-t-il dit.

Estimant que le corps des inspecteurs des impôts et des domaines est une entité d'élite de l'État, Bassirou Samba Niass pense que chacun de ses membres a l'obligation de se "constituer garant de sa crédibilité et de sa respectabilité".

"Ma conviction est que cela nécessite de s'astreindre à une très grande rigueur intellectuelle, à un effort de mise à niveau permanent en connaissance comme en information et à l'exercice ordonné, discipliné et loyal de notre métier", a-t-il insisté. Il appelle à une "remobilisation générale" et demande à ses collègues d"arrêter" de dormir sur leurs lauriers et de travailler.

"Sortons de nos zones de confort et soyons sérieux dans ce que nous faisons pour être pris au sérieux. Ce sont là les maîtres mots de la démarche que je vous invite à adopter ensemble : travail et sérieux", a-t-il lancé.

L'assemblée générale de l'AIIDS est toujours une occasion de retrouvailles fraternelles et amicales, mais également de réflexion et d'échanges, a magnifié le responsable de la DGID.

Le thème de la gestion des carrières est un sujet d'actualité qu'il est opportun d'adresser avec "responsabilité, clairvoyance et lucidité", a-t-il encore indiqué, avant de poursuivre : "Notre administration grandit et fait face à des exigences qui lui dictent de s'ouvrir à de nouvelles compétences pour prendre en charge de façon optimale les enjeux et défis de ses principaux métiers", a-t-il avancé.

L'expertise interne et les travaux déjà initiés à ce sujet sont "un excellent atout" qu'il convient de capitaliser. "C'est pourquoi je n'anticiperai pas outre mesure sur les présentations et échanges à venir", a-t-il conclu.