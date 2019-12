Algérie/Maroc: Ligue Champions - L'USM Alger a son mot à dire face au Wydad

L'USM Alger affronte le Wydad de Casablanca à Blida pour affronter l'USM Alger, ce samedi, lors de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. L'USMA tentera de décrocher un résultat positif du stade Mustapha-Tchaker.

La situation n'est pas meilleure côté algérien. L'USM Alger est coincé au milieu de tableau dans son championnat et sort également d'une défaite.

L'entraineur algérien, Bilal Dziri, est d'ailleurs bien conscient de la difficulté de la tâche face au finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions.

Le gardien de but des Rouge et Noir, Zemmamouchen sait à quoi s'attendre face à un adversaire qui joue chaque saison les premiers rôles. Mais pour lui, l'USMA aura son mot à dire dans cette Ligue des Champions dans lequel l'équipe peut et veut aller loin.

«On connaît le WAC, c'est un grand club qui n'est pas à présenter. Au niveau de l'Afrique, c'est une équipe qui fait de belles choses, donc cette équipe mérite le plus grand respect. Maintenant, on sait que c'est un match difficile, surtout que c'est la première rencontre et il faut bien entamer la phase des poules.

Nous avons un petit avantage de jouer chez nous, il nous faudra être costaud pour prétendre aux trois points dans ce match.

Selon mon expérience, le WAC est un adversaire solide, on doit donc s'attendre à un match fort, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour offrir un beau spectacle et viser les points de la victoire pour bien nous positionner au classement avant les prochains matchs».