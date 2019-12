Algérie: Une nouvelle promotion d'officiers de la police judiciaire prête serment

Alger — Une nouvelle promotion d'officiers de la police judiciaire, ayant le grade de Lieutenant, ont prêté serment, samedi à la Cour de justice d'Alger, en présence de cadres supérieurs de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et du corps de justice.

Composée de 489 lieutenants de police, dont 69 femmes, cette promotion a bénéficié d'une formation théorique et pratique de 24 mois à l'Académie militaire de Cherchell et à l'Ecole supérieure de police "Ali Tounsi" de Châteauneuf, ayant porté sur le droit pénal, le droit public et le droit privé, le code de procédures pénales et le droit constitutionnel, outre les résolutions et règlements relatifs aux principes du respect des droits de l'Homme tel que stipulé par les lois de la République ainsi qu'une formation pratique sur le terrain.

La promotion a bénéficié, en outre, d'un entrainement et d'une formation adaptés aux derniers développements, de manière à accomplir leurs missions avec professionnalisme.

Dans ce cadre, la DGSN a précisé que le programme de formation avait porté sur la consolidation des connaissances théoriques et pratiques avec la participation de partenaires issus de différents établissements de formation et institutions à l'instar du ministère de la Défense nationale qui a assuré une formation militaire à 130 élèves au niveau de l'Académie militaire interarmes de Cherchell, au titre d'un accord de partenariat, en vue de renforcer le professionnalisme du système sécuritaire algérien et de lui permettre de face à tous les défis.

De telles formations pratiques préparent les fonctionnaires de police aux éventuels scénarios et situations qui peuvent se poser à eux sur le terrain.

Les lieutenants ayant bénéficié de ce programme de formation renforceront les différentes structures et unités opérationnelles de la DGSN dans le cadre de leurs missions de protection des biens et des personnes et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes dans le respect des droits de l'homme.