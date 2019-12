Algérie: Coopération algéro-chinoise - Rabehi et Zerouati participent à une opération de reboisement à Alger

Alger — Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a pris part, samedi, en compagnie de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, et de l'ambassadeur de Chine à Alger, Li Lianhe, à une opération de reboisement au Parc des Grands Vents à Dely Ibrahim, où des centaines d'arbres ont été plantés à l'initiative de l'Association d'amitié algéro-chinoise.

Cette opération de reboisement entre dans le cadre des initiatives algéro-chinoises visant à renforcer la coopération bilatérale et reflétant la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et la Chine qui s'étendent à différents domaines vitaux pour l'établissement de passerelles solides entre les deux pays, a déclaré M. Rabehi à cette occasion.

Saluant la détermination constante de la Chine à faire de ses relations avec l'Algérie des relations exemplaires dans les fora internationaux, M. Rabehi s'est réjoui que ces relations soient fondées sur les valeurs de confiance et de volonté commune à les promouvoir davantage au service des deux pays et des deux peuples.

L'ambassadeur de Chine à Alger, Li Lianhe a affiché, pour sa part, "la disponibilité de son pays à consolider la coopération et les échanges avec l'Algérie en termes de lutte contre la désertification, la prévention des feux de forêts et le développement de l'agriculture, en vue de réaliser le développement durable entre les deux parties et construire un monde sain et propre".

Des fonctionnaires de l'ambassade et des membres de la communauté chinoise établie en Algérie ont pris part à l'opération de reboisement d'oliviers, en signe d'amitié entre les deux peuples, a-t-il poursuivi.

A cette occasion, le président de l'Association d'amitié Algérie-Chine, Dr. Ismaïl Debeche a fait savoir que l'initiative de reboisement, organisée depuis une dizaine d'année, avait connu la plantation de quelque 1000 arbustes de différents types dans plusieurs espaces forestiers et jardins de la capitale.

L'olivier est l'arbuste le plus planté lors de cette opération, considéré comme symbole de paix, et qui traduit la volonté "d'élargir les perspectives de coopération bilatérale de la sphère économique, au domaine de l'environnement, en vue de renforcer les relations humaines, a-t-il conclu.