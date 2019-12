Algérie: Propriété intellectuelle - Elaboration en cours d'une stratégie nationale

Alger — Une stratégie nationale pour le développement de la propriété intellectuelle en Algérie est en cours d'élaboration, a annoncé dimanche le ministère de l'Industrie et des Mines dans un communiqué.

Afin de définir les grandes lignes de cette stratégie, une rencontre a été organisée dimanche au siège du ministère l'Industrie et des Mines, regroupant des représentants de plusieurs institutions et organismes, a précisé la même source.

Une fois élaborée, la stratégie nationale permettra de "rassurer les innovateurs et les inventeurs, ainsi que les investisseurs quant à la protection de leurs droits de propriété intellectuelle", a-t-on ajouté.

Ont pris part à cette rencontre, des responsables et des experts du bureau de l'OMPI, des responsables de l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), des représentants de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) et du Centre de recherche et de développement de l'électricité (CREDEG).

Elle a également regroupé des représentants du ministère de l'Energie, du ministère du Commerce, du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, du ministère de la Justice, du ministère de la Défense nationale, du ministère des Ressources en eau, du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, ainsi que des représentants du Conseil national économique et social (CNES) et des Douanes algériennes.