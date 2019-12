Algérie: Ouverture de stations régionales de la TV algérienne - Un support pour le renforcement de l'information de proximité

Djelfa — Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi a affirmé, dimanche à Djelfa, que le programme du Gouvernement portant ouverture de stations régionales de la télévision algérienne, constitue un support pour le renforcement de l'information de proximité.

"Ce nouveau né, qui constituera une assise pour l'information de proximité, devrait également contribuer à la couverture des besoins en audio visuel, exprimés au niveau des wilayas, qui abriteront ces stations régionales télévisuelles", a indiqué le ministre, dans son intervention, lors de l'inspection du chantier d'aménagement d'un siège pour une station de la télévision algérienne au chef lieu de wilaya de Djelfa.

Estimant, également, que ces stations "pourront fournir matière à information pour la station centrale de l'entreprise nationale de la télévision algérienne(ENTV), tout en renforçant le réseau de communication national".

Selon l'exposé détaillé sur ce projet de station télévisuelle à Djelfa, présenté, sur place, au ministre de la communication, qui était accompagné du ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil, la structure est destinée, dans une première étape, à être "un espace d'information et de couverture d'activités de proximité au service de l'intérêt général et du citoyen", avant d'être promue, "après son renforcement en moyens et équipements nécessaires, en un centre apte à offrir un service d'informations pour l'ENTV", a-t-on expliqué, sur place.

"L'encadrement de la structure sera assuré par des compétences locales", a-t-on indiqué au ministre, qui s'est félicité de ce fait.

M.Rabehi a présidé, à l'occasion, une cérémonie de signature d'une convention entre la radio locale et la commune de Djelfa relative à la publicité. L'accord, devant être élargie, à l'avenir, à d'autres communes de la wilaya, a été loué par le ministre.

L'opportunité a, également, donné lieu à une visite d'un nombre de projets relevant du secteur de la Culture, dont celui d'une résidence pour les annexes des beaux arts et de la musique, outre nombre de structures au pôle culturel de Djelfa, dont le musée public de la wilaya, l'annexe du centre national en recherches préhistoriques, et les annexes des beaux arts et de la musique, au niveau desquelles des explications ont été fournies au ministre au sujet des contraintes entravant l'ouverture de ces structures, notamment concernant l'absence du décret de leur création et gestion.

Il a, également, écouté les préoccupations et doléances de nombreux jeunes, qu'il a promis de soumettre à examen auprès des responsables de secteurs concernés, non sans souligner le "rôle d'importance incombé aux jeunes dans l'édification de leur pays, et leur contribution à sa prospérité", a-t-il ajouté.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et ministre de la culture par intérim, qui a également assisté à une activité littéraire à la bibliothèque centrale de lecture publique de Djelfa, va clore sa tournée dans la wilaya par une visite des stations de gravures rupestres du site archéologique de la commune de Zekkar (à 20 km au sud de la wilaya).