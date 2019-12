Algérie: Rabehi appelle la population de Djelfa à participer massivement à la présidentielle du 12 décembre

Djelfa — Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a appelé dimanche, depuis Djelfa, les citoyens de cette wilaya à aller massivement aux urnes le 12 décembre prochain "pour marquer de leur empreinte la nouvelle ère qui sera inaugurée à l'occasion de l'élection par le peuple algérien de son président en toute liberté et transparence, à la faveur de garanties démocratiques sans précédent".

"En accomplissant leur devoir électoral, à l'instar de tous les Algériens, les citoyens de Djelfa auront contribué à la construction de leur avenir dans le cadre d'un Etat serein et souverain, basé sur la bonne gouvernance pour la prise en charge des préoccupations du peuple et le développement de notre Algérie, dont nous n'avons de pays de rechange", a déclaré le ministre lors de sa visite dans cette wilaya.

"Notre prochain rendez-vous électoral consacrera le choix de notre peuple qui a décidé de barrer la route aux ennemis de l'Algérie, dont les plans malveillants et les complots diaboliques, tant apparents qu'occultes, ont été déjoués par l'Armée nationale populaire (ANP)", a-t-il ajouté.

"L'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), a réitéré sa loyauté aux principes de la Déclaration du 1er Novembre par ses constantes positions de principe, illustrés à travers l'adoption des choix du peuple et son accompagnement jusqu'à leur concrétisation dans le cadre de l'unité et la sécurité totale", a-t-il affirmé.

"Parallèlement à cette consécration du lien indéfectible avec le peuple, l'ANP n'a eu de cesse de se tenir prête et mobilisée pour la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays ainsi que ses décisions souveraines qui n'acceptent guère de diktats d'où qu'ils proviennent", a encore dit M. Rabehi.

Dans ce cadre, le ministre de la Communication a estimé que "la responsabilité de la défense du pays et la contribution à son développement est une responsabilité participative et partagée par nous tous, individus et institutions, au nom de la morale et du devoir à partir de la cellule familiale même, dont le rôle est important dans l'éducation des générations. Des générations fières de leurs identité et de leur authenticité et en mesure de promouvoir leur pays grâce aux connaissances et compétences scientifiques et culturelles qu'ils auront acquis".

Après avoir mis en avant le rôle "efficace" de la communication de proximité dans le traitement des affaires locales et nationales, M. Rabehi a rappelé l'inauguration, la semaine dernière, du Centre de l'entreprise nationale de la Télévision algérienne à Tindouf dans le cadre du parachèvement du programme d'extension du réseau des stations et chaines d'information de proximité, notamment au Sud".

Pour le ministre, les atouts que recèlent l'Algérie et la wilaya de Djelfa en particulier, notamment les monuments civilisationnels et humains et sites touristiques, appellent de la part des médias une responsabilité dans la promotion de ces capacités, notamment les médias électroniques au vu de leur rapidité de diffusion et force de polarisation". Il a cité, à ce propos, les ruines témoignant du passage de plusieurs civilisations par la région, à l'instar des gravures rupestres, Dar El-Baroud et la mosquée de Si Belkacem Bellahrech.

A cet effet, M. Rabhi a exhorté les médias à "oeuvrer à la promotion de la diversité touristique afin de susciter l'intérêt des investisseurs aux importants atouts que recèle la wilaya de Djelfa", affirmant que "les conditions d'une réelle relance du développement et de l'investissement dans la wilaya existent et sont nombreuses". Le gouvernement, a-t-il assuré accorde un intérêt particulier à cette wilaya au même titre que les autres wilayas du Sud et des Hauts palataux "à travers une batterie de mesures incitatives englobant tous les secteurs et aspects de la vie.

Il a fait savoir que "ces conditions sont appelées à être renforcées après la créations de deux (2) nouvelles circonscriptions administratives dans la willaya de Djelfa. Il s'agit de Messaad, une la ville connue par son Burnous en poils de chameau et par ses envoutantes oasis, et de Ain Oussera avec sa position stratégique, de par sa route nationale reliant les wilayas d'Alger et Tamanrasset, ses vastes terres agricoles et des unités industrielles notamment dans le domaine du lait et dérivés et de l'industrie du verre".

Le Porte-parole du Gouvernement a indiqué, dans ce sens, que la décision portant récemment création de 44 circonscriptions administratives dans les Hauts plateaux et la promotion de dix (10) wilayas déléguées du Sud en nouvelles wilayas, vient "consolider l'approche de rapprochement de l'administration du citoyen et impulser une efficace dynamique de développement au niveau local, dans le cadre de la coopération et du partenariat entre wilayas".

En conclusion le ministre a exprimé le vœu de voir la corporation médiatique, au niveau local et national, "consacrer davantage le professionnalisme dans l'appui aux efforts du gouvernement en matière de développement et accompagnement de la réalité et des aspirations de la wilaya de Djelfa, qui constitue un trait d'union entre les régions du nord et du sud, et de l'est et de l'ouest et un pôle économique et commercial prometteur".