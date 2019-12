Soudan: Le ministère du Gouvernement fédéral participe à l'exposition STEX

Khartoum — Le Centre d'information et de communication du ministère du Gouvernement fédéral a participé à « Sudan Technology Exhibition (Exposition des technologies de l'information au Soudan) » organisée du 28 novembre au 1er décembre, sous les auspices du Conseil national des ministres et du Centre national d'information afin de présenter les dernières technologies de l'information et des solutions intelligentes.

Des solutions technologiques au programme de correspondance entre le Centre et les États ont été présentées au cours de l'exposition ainsi que la conception d'un programme de conservation et de récupération des informations constitutionnelles à l'aide du système Oracle conçu par le personnel du Centre.

L'exposition fournissait une explication détaillée de l'utilisation d'un certain nombre de programmes informatiques et de panneaux d'identification sur l'émergence et les étapes du développement du gouvernement fédéral, ainsi que sur ses tâches et ses fonctions.