Soudan: Les dirigeants soudanais exigent de retirer le Soudan de la liste du terrorisme

Khartoum — Un groupe d'intellectuels, d'académiciens, de recteurs d'universités, de dirigeants de la société civile, de dirigeants politiques et d'hommes d'affaires a adressé une lettre ouverte à la Maison Blanche et au Congrès américain exigeant une véritable reconnaissance de la révolution soudanaise, qui a renversé le régime de PCN et du président déchu Omar Al-Bashir.

Les signataires ont exigé que le Soudan soit rayé de la liste des États qui parrainent le terrorisme et que toutes les sanctions imposées au Soudan du fait des crimes de l'ancien régime soient abolies et que le peuple soudanais et sa glorieuse révolution ne subissait pas la punition pour les crimes du régime déchu.

Les États-Unis ont entamé un processus visant à lever les sanctions contre le régime de Bashir et à retirer son nom de la liste des États qui parrainent le terrorisme depuis 2015, mais il a tergiversé en retirant le nom du Soudan de cette liste après le succès des Soudanais dans le renversement du régime du Parti du Congrès National (PCN).

Les signataires ont souligné que la présence continue du nom du Soudan sur la liste du terrorisme américain après le succès de sa révolution faisait peser une énorme charge politique et économique sur les autorités de la transition et limitait ses efforts pour restaurer et instaurer la démocratie, la paix, la justice et le développement équilibré dans le pays.