Algérie: EMS Champion Post Algeria annonce une offre promotionnelle de fin d'année

Alger — EMS Champion Post Algeria, filiale d'Algérie Poste et leader de la distribution du courrier et colis en mode express, a annoncé dimanche le lancement d'une offre promotionnelle de fin d'année relative à une remise de 30% pour tout envoi de colis de plus de 2 Kg jusqu'à 30 Kg à destination de l'étranger.

"Grâce à cette promotion, qui a pris effet le 24 novembre 2019 et s'étalera jusqu'au 31 décembre 2019, les clients peuvent déposer leurs colis dans l'une des 30 agences commerciales d'EMS Champion ou dans les plus importants bureaux de Poste, avec 270 guichets EMS à travers le territoire national", précise un communiqué de l'opérateur.

Les colis seront livrés en mode express, soit de 24h à 72h à destination des grandes villes d'Europe et des pays arabes, de 48h à 96h pour les grandes villes du Canada et d'Amérique, et jusqu'à 96h pour l'Asie et l'Afrique.

L'opérateur rappelle, toutefois, que sont interdites à l'envoi, toutes marchandises relevant des réglementations nationales et internationales, les articles contraires à la liste des produits interdits émanant des conditions générales de l'EMS, des compagnies aériennes et les administrations des Douanes algérienne et internationales.