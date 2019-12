Algérie: Football / Ligue 1 algérienne (12e journée) - Le Chabab reste leader

Alger — Le CR Belouizdad a conservé le leadership de laLigue 1 algérienne de football grâce au précieux nul (2-2)qu'il a ramené de son déplacement chez le MC Alger, en match derby disputé samedi après-midi au stade Omar-Hamadi de Bologhine pour le compte de la 12e journée, ayant vu le CS Constantine surclasser l'ES Sétif (3-1) dans l'autre choc entre voisins.

Le premier but dans le derby algérois a été inscrit par le défenseur mouloudéen Zidane ebarakou, qui en voulant intervenir sur une chaude alerte belouizdadie à la 35e a tiré sur son propre gardien, et le ballon a fini sa course au fond des filets (0-1).

Le même scénario s'est produit sur l'égalisation du Mouloudia à la 76', puisque c'est en voulant intercepter un centre du capitaine Abderrahmane Hachoud que le défenseur belouizdadi Zakaria Khali a trompé son propre gardien (1-1).

Quoique, la joie des Vert et Rouge a été de courte durée, puisqu'à peine une minute après cette égalisation, le meneur de jeu belouizdadi Amir Sayoud a redonné l'avantage aux visiteurs, d'un tir bien placé après un bel exploit individuel (1-2).

Bien qu'évoluant à l'extérieur, les Rouge et Blanc étaient nettement plus entreprenants que les Mouloudéens et s'étaient procurés plusieurs autres occasions nettes de scorer, mais sans parvenir à les concrétiser.

Une domination qui cependant à baissé en fin de match, notamment, après l'expulsion d'Amir Sayoud, ayant écopé d'un carton rouge à la 86', laissant ses coéquipiers terminer le match à dix contre onze.

Une supériorité numérique dont Le Doyen a fait bon usage, puisqu'à force d'insister, il a fini par arracher l'égalisation, grâce à Hicham Nekkach, qui avait bénéficié d'une belle passe de la part du meneur de jeu Abdelmoumène Djabou (90'+1).

Un nul qui arrange beaucoup plus les affaires du Chabab, car il reste leader avec 25 points, suivi du Mouloudia, dauphin avec 24 unités.

Dans le derby de l'Est, entre le CS Constantine et l'ES Sétif , ce sont les Sanafir qui ont assez facilement pris le dessus, grâce notamment à leur avant-centre Mohamed Amine Abid, auteur d'un doublé aux 37e (sp) et 48e.

Le troisième but constantinois a été inscrit par Abdelhakim Amokrane à la 48e et c'est l'attaquant Houssam-Eddine Gacha qui a sauvé l'honneur pour l'Aigle noir à la 57e.

Une importante victoire, qui permet au CSC de se hisser dans la première partie du tableau, avec 18 points, au moment où l'Entente reste coincée dans une inconfortable position de premier relégable, avec seulement onze unités au compteur.

De son côté, le nouveau promu US Biskra a réussi à ramener un précieux nul de son périlleux déplacement chez le MC Oran (0-0), au moment où les Criquets du CA Bordj Bou Arréridj ont dominé le NA Husseïn Dey (1-0), grâce notamment à Youcef Djahnit, auteur du but victorieux à la 85e.

Le carton du jour est à mettre à l'actif de l'AS Aïn M'lila, qui a réussi une éclatante victoire à domicile contre l'USM Bel-abbès (3-0), grâcenotamment aux réalisations de Djamel-Eddine Ibouzidène (55') et ChouïbDebbih (67'), alors que le troisième but M'lili a été inscrit par ledéfenseur Belabbassien Fateh Achour, ayant trompé son propre gardien à la 65'.

Enfin, la JS Saoura a été tenue en échec à domicile par l'ASO Chlef (0-0), en grande partie à cause du prouesses du gardien Mohamed Amine Sahnoun, auteur de plusieurs arrêtes décisifs, dont un penalty qu'il avait brillamment repoussé devant Mohamed Amine Hammia à la 44e.

Une bien mauvaise affaire pour les gars du Sud, qui en cas de victoire auraient pu s'emparer seuls de la troisième marche du podium. Mais avec ce nul à domicile, ils restent ex-aequo avec le MC Oran, avec 19 points pour chaque club.

Les débats de cette 12e journée se clôtureront avec le déroulement des matchs NC Magra - Paradou AC et USM Alger - JS Kabylie, qui ont été reportés à des dates ultérieures, en raison de la participation du PAC, de l'USMA et de la JSK aux différentes compétitions continentales.