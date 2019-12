Ile Maurice: Transport en commun - Sinon quand pourra-t-on prendre le métro ?

Travaux interminables, embouteillages, cérémonie de lancement en grande pompe, promesses de gratuité...

Et puis rien. Les Mauriciens s'impatientent. Car au début, Pravind Jugnauth avait annoncé qu'on pourrait voyager à bord gratuitement pendant le mois de novembre et que le métro serait totalement opérationnel et accessible au public en décembre. Mais faute de certificat de sécurité, il est revenu sur ses promesses, arguant que son plan aurait été perçu comme un «bribe électoral». Pendant ce temps, les derniers travaux en ce qui concerne les rails et les stations sont en voie de finalisation dans plusieurs régions. Mais quand pourrons-nous monter à bord ? Sera-il possible de faire ses emplettes de Noël en métro ?

Sollicité, le responsable de communication de Metro Express Ltd (MEL) s'est voulu rassurant et a affirmé que tout est mis en oeuvre pour que Mauricio fasse le trajet Port-Louis-Rose-Hill dans le courant du mois de décembre. Début décembre pour visiter l'île? Mi-décembre pour le shopping ? Fin décembre pour aller voir les feux d'artifice ? La date exacte n'est toujours pas connue. Toujours est-il que pendant la campagne électorale, Pravind Jugnauth, lors d'un congrès à Quatre-Bornes, avait laissé entendre que le public pourrait voyager dans le métro un mois après les élections générales.

MEL a aussi tenu à préciser que la mise en opération se fait en accord avec les règlements de sécurité et dans la foulée, rajoute que RITES, une compagnie du gouvernement indien qui supervise le projet, a donné toutes les assurances nécessaires en ce qui concerne la qualité des travaux. Puis la Singapore Cooperation Enterprise assure la sécurité de l'opération et la maintenance. D'autres acteurs assurent également la sécurité et le bon déroulement du projet.

C'est bien beau toute cette assurance mais qu'en est-il du mois gratuit promis ? Le responsable de communication a assuré que le Metro Express sera «free» pendant le mois de décembre. «Cependant, la durée dépendra du gouvernement. Les détails seront communiqués en temps en lieu.»

On attend.