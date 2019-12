Soudan: L'IGAD salue le transfert progressif du pouvoir au Soudan

Khartoum — - L'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) a salué le Processus de Transfert de Pouvoir sans Heurt au Soudan et s'est dite confiante que le Soudan assumant la Présidence de l'IGAD parviendrait à l'Intégration Régionale et à la Coopération Politique entre les Etats membres de l'Organisation Est-africaine.

Un communiqué des pays de l'IGAD a annoncé que le Prochain Sommet se tiendra à Khartoum sans donner de date précise.

Le Soudan a remporté la Présidence de l'IGAD Vendredi après une Compétition Acharnée avec le Kenya, l'Ouganda et Djibouti.

L'organisation de l'Afrique de l'Est basée à Djibouti a été fondée en 1999 et comprend des pays de la Corne de l'Afrique, du Soudan, de Djibouti, d'Ethiopie, du Kenya, de la Somalie, de l'Ouganda et du Sud Soudan.

Le communiqué du Sommet de Vendredi a eu lieu à Addis-Abeba sur la Structure de l'Organisation et la Déclaration de Principes sur la Coopération sur la Mer Rouge et le Golfe d'Aden, qui consolideraient l'Adhésion et la Coopération Stratégique dans la Région.

Le Sommet a félicité le Gouvernement et le Peuple du Soudan pour la Transition sans Heurt vers un Régime Civil et la Fermeté du Peuple Soudanais.

Le Sommet a également salué le rôle joué par l'Etat du Sud Soudan dans la Médiation entre le Gouvernement de Transition et l'Opposition dans les Pourparlers de Paix organisés par Juba.

Dans le même temps, l'Alliance Démocratique Nationale du Sud Soudan a salué la Sélection du Soudan pour présider l'IGAD.