Algérie: Poursuite des réactions dénonçant la résolution du PE sur la situation des libertés en Algérie

Alger — Les réactions à la résolution du Parlement européen (PE) sur la situation des libertés en Algérie se sont poursuiviessamedi avec plusieurs personnalités, partis, organisations nationales et instances internationales qui ont condamné l'"ingérence flagrante" dans les affaires internes de l'Algérie, qui visent estime-t-on à "semer la zizanie" et à "déstabiliser" le peuple algérien, qui tend, à travers la présidentielle du 12 décembre 2019, à surmonter la crise politique et à élire un nouveau président.

A ce propos, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassen Rabehi, a affirméque "l'Algérie n'accepte guère l'immixtion des autres dans ses affaires intérieures, car étant un principe immuable dans sa politique, inspiré de sa glorieuse histoire et sa lutte politique".

Soulignant que "le peuple algérien a pris conscience des complots ourdiset il est déterminé à y faire face à travers sa participation à l'électionprévue le 12 décembre prochain", M. Rabehi a rappelé que "l'Algérie, de par sa grandeur, est soutenue par les Puissants, les nobles et les peuples enclins à la paix".

D son côté, la partie algérienne au sein de la Commission parlementaire mixte Algérie-Union européenne (UE) a dénoncé un "grave empiètement" de lapart du Parlement européen des droits de l'Algérie et de son processus électoral.

"Nous, membres de la partie algérienne au sein de la Commission parlementaire mixte Algérie-UE dénonçons le grave empiètement de tous les us diplomatiques internationaux de la part du Parlement et des droits de l'Algérie et de son processus électoral", a souligné un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

"Ce grave empiètement vient dévoiler le ressentiment de parlementaireseuropéens à l'égard de l'Algérie, et de l'avenir de ce pays qui sortira, grâce à son peuple, victorieux en dépit des haineux", estime la même source, pour qui "le Parlement européen montre, ainsi, ses intentions non sincères à l'égard des institutions algérienne, et une violation desaccords bilatéraux".

Pour sa part, le président du Front national de la justice sociale (FNJS),Redouane Khelif, a dénoncé l'ingérence "outrageuse" du Parlement européen dans les affaires intérieures de l'Algérie, la qualifiant de "provocation sans fondement".

Il a, également, salué la réaction officielle de l'Etat algérien "qui dénote de la sagesse de notre diplomatie face à ce type d'actes qui est loin de toute crédibilité". "De tels agissements irresponsables renforcent notre détermination à préserver notre unité", a-t-il déclaré.

Le président du FNJS a appelé, dans ce sillage, les citoyens, notamment les jeunes, à marquer cette échéance électorale, qui constitue "la voie pour la préservation de la stabilité et de l'unité du pays", par une forte et efficace participation.

Pour le président du Mouvement El Islah, Fillali Ghouini, l'immixtion étrangère dans les affaires internes du pays "est un pas désespéré" ciblant la liberté du peuple algérien et ses choix dans l'édification de son avenir".

"Fidèle au serment des Chouhada, le peuple algérien fera preuve à travers sa forte participation à l'élection de sa maturité et de son attachement à ses valeurs et à son authenticité", a-t-il soutenu lors d'un meeting populaire à Aïn Sefra (Naama), affirmant que "les Algériens sont déterminés à aller de l'avant pour lutter contre la corruption, redonner la parole au peuple et barrer la route à toute tentative d'atteinte aux institutions de l'Etat algérien, notamment ceux qui complotent contre notre unité et la stabilité de notre patrie".

Pour sa part, l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a organisé une marche pacifique à travers laquelle les participants ont dénoncé l'ingérence flagrante du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie, appelant à la nécessité de préserver l'intégrité nationale en vue de faire face aux tentatives visant à désta biliser le pays.

Ils ont, par ailleurs, exprimé leur soutien à l'Armée nationale populaire (ANP) pour son accompagnement des revendications du peuple, soulignant l'importance de la participation massive à l'échéance présidentielle du 12 décembre prochain, en vue de mettre en échec les plans des comploteurs contre l'Algérie et de ses ennemis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

L'Union nationale de la jeunesse algérienne (UNJA) a fait part également de ses vives condamnation et dénonciation de la résolution du Parlement européen (PE) sur l'Algérie, la qualifiant d'"ingérence flagrante" dans les affaires internes de l'Algérie et de " grave provocation" à l'encontre du peuple algérien.

L'UNJA a appelé à "la nécessité d'une forte et efficace participation à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 pour concrétiser la fidélité au serment des chouhada, des moudjahidine et des bienveillants et préserver la sécurité du pays et sa stabilité, en vue de donner aux haineux une leçon dont il se souviendront à jamais".

De son côté, l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA) a exprimé par la voix de sa secrétaire générale Nouria Hafsi, son rejet "catégorique" de l'ingérence du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie.

Le Forum des chefs d'entreprises (FCE) a qualifié, la résolution adoptée par le Parlement européen de "violation flagrante", "inadmissible" et "contraire aux principes de la diplomatie notamment en matière de non-ingérence dans les affaires internes des Etats souverains, et des principes de bon voisinage".

Au volet international, l'Union parlementaire africaine (UPA) a dénoncé vendredi à Djibouti, lors des travaux de la 42è Conférence des présidents des parlements membres de l'Union africaine (UA), l'ingérence du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie, exprimant, à ce propos, sa solidarité et son soutien au processus électoral du 12 décembre prochain.

Pour sa part, l'ambassadeur de la République de Chine en Algérie, M. Li Lianhe, a affirmé que son pays soutenait l'Algérie et s'opposait à toute ingérence étrangère dans ses affaires internes.

Réitérant "l'engagement de la Chine au côté de l'Algérie en toutes circonstances", le diplomate chinois a exprimé "l'attachement de son pays à consentir davantage d'efforts pour la consolidation de la coopération bilatérales dans divers domaines stratégiques, au service des intérêts des deux pays et des deux peuples, et à renforcer les relations bilatérales avec l'Algérie en vue de consolider et raffermir les relations historiques séculaires et l'amitié forte entre les deux pays".