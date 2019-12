Algérie: Identification du troisième terroriste abattu en novembre à Tipasa

- Le troisième terroriste abattu, lors de l'opération menée début novembre par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Damous (Tipasa), a été identifié, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et à l'issue de l'expertise scientifique, il a été procédé à l'identification du troisième terroriste abattu lors de l'opération menée par des détachements de l'ANP, entre le 3 et le 6 novembre 2019, dans la localité de Djebel El-Riacha, commune de Damous, wilaya de Tipasa (1ère Région militaire). Il s'agit du terroriste Bader Radja, dit +Ahmed Mekced+, qui avait rallié les groupes terroristes en 2007", précise-t-on de même source.

Cette opération avait permis "la neutralisation de trois (3) dangereux terroristes et la saisie d'un lot d'armement et de munitions", rappelle le communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et "lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset (6ème RM) et Djanet (4ème RM), des détachements de l'ANP ont intercepté, le 30 novembre 2019, deux (2) individus et saisi 300 grammes de dynamite, 2 mètres de cordon détonant, des outils de détonation, ainsi qu'un camion chargé de mélange de pierres et d'or brut", tandis que des Garde-frontières "ont saisi 1,1 kilogramme de kif traité, et ce, suite à une patrouille de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière à Tlemcen (2ème RM)".

Par ailleurs, des unités de Garde-côtes "ont déjoué à Oran et Ain Témouchent (2ème RM), des tentatives d'émigration clandestine de 35 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale", alors que "sept (7) autres candidats à l'émigration, dont l'embarcation a chaviré, ont été secourus à 2 miles marins au nord-est de Béni Saf (2ème RM)".