Algérie: Oran - Lancement prochain d'une opération de rénovation des tribunes des Arènes

Oran — Une deuxième opération de rénovation des tribunes des Arènes d'Oran, situées à Haï Mahieddine (ex-Eckmulh) sera lancée prochainement, a-t-on appris dimanche de la cellule de communication de la wilaya.

La décision a été prise, la veille, par le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui, lors de sa visite à ce site, ordonnant "le lancement de cette opération de réhabilitation afin que ce monument abrite à l'avenir des activités culturelles et de loisirs", a-t-on indiqué.

Actuellement, les tribunes inférieures sont exploitées pour organiser des activités accueillant entre 1.500 et 2.000 visiteurs sachant que la capacité d'accueil des Arènes est de 10.000 places.

Par ailleurs, le wali a décidé la dotation du site d'un écran géant pour permettre la retransmission des rencontres de football et d'autres événements au profit des jeunes de ce quartier populaire.

Un espace sera ouvert au bas des gradins pour être mis à la disposition des artisans et des peintres pour exposer leurs produits et œuvres. Cette mesure a été décidée en prévision du lancement d'un circuit touristique de la wilaya permettant aux visiteurs et aux touristes de découvrir ces Arènes et son histoire.

Dans ce cadre, des prospectus seront confectionnés et édités et un guide sera mobilisé au niveau du site pour accompagner les visiteurs. Cette action sera conduite par une commission englobant le président de la chambre de l'artisanat et des métiers, des responsables des directions du tourisme et de la culture, en coordination avec des historiens et des spécialistes dans le patrimoine.