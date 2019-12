Algérie: Presse de l'Est - Le scrutin du 12 décembre, une "affaire de famille"

Constantine — Les cinq postulants à la magistrature suprême ont insisté, au 14è jour de la campagne électorale pour la présidentielle, sur le fait que le scrutin du 12 décembre prochain est "une affaire de famille", rapportent dimanche les quotidiens régionaux paraissant dans l'Est du pays.

Le Quotidien de Constantine souligne dans sa page Carnet de campagne que les prétendants à la magistrature suprême ont balayé toutes les tentatives d'intrusion étrangère dans les affaires internes de la maison Algérie et rapporte qu'Ali Benflis a salué l'élan populaire dans les différentes wilayas dénonçant la résolution votée par le Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie et que Azedine Mihoubi a salué, de son côté, l'unité du peuple algérien et les marches organisées pour dénoncer "les manœuvres de certains cercles au sein du Parlement européen".

Abondant dans le même sens, la publication a répercuté la conviction d'Abdelkader Bengrina depuis Constantine affirmant que "c'est dans la nature des Algériens de mettre de côté leurs divergences et de faire front ensemble lorsque la patrie est menacée" et celle d'Abdelaziz Belaid faite depuis Batna sur "la nécessité pour le peuple algérien de prendre conscience de la gravité de la situation et des "complots qui sont fomentés contre l'Algérie".

Annasr a également consacré à la réaction des candidats à la présidentielle dénonçant la résolution du Parlement européen la part du lion dans sa couverture du 14eme jour de la campagne électorale, revenant sur les déclarations phares des candidats depuis plusieurs wilayas.

La publication a réservé également un espace évoquant la promotion de la recherche scientifique dans les programmes des candidats avec un focus sur leurs engagements dans le domaine de la science.

La même publication a relayé les marches populaires pacifiques organisées dans plusieurs wilayas du pays pour dénoncer la résolution du Parlement européen sur la situation en Algérie et exprimer leur soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre et leur union autour de l'Armé nationale populaire (ANP) et des corps de sécurité.

Le Provincial, Akhbar Echark et Seybous time, édités à Annaba sont également revenus sur le quatorzième jour de la campagne électorale, mettant en exergue les divers thèmes abordés par les prétendants à la magistrature suprême.