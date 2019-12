Cote d'Ivoire: Défi d'un emploi décent - Le Forum national pour l'emploi des jeunes engage la réflexion

La première édition du Forum national pour l'emploi des jeunes s'est tenue, le 21 novembre 2019, à l'Université Félix Houphouët Boigny.Initiée par la Fédération des Mouvements et Associations de Jeunesse et d'Enfance de Côte d'Ivoire (Femajeci), cette rencontre visait à contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat et des emplois décents chez les jeunes en vue de faciliter leur développement inclusif. « Les jeunes faces au défi d'un emploi décent : quelles solutions ? »

C'est le thème qui a réuni à ce forum plusieurs centaines de jeune. A cette occasion, le premier responsable du département ministériel dédié à la jeunesse, Mamadou Touré a été distingué pour son engagement noble en faveur de l'insertion des jeunes.

Représentant le ministre de la jeunesse, Jean Louis Kouadio, administrateur de l'Agence Emploi Jeune, a salué l'initiative tout en rassurant l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire de la disponibilité du gouvernement à favoriser leur insertion.

Rappelant les différents programmes mis en place, à cet effet, par le gouvernement pour l'emploi jeune, avec à la clé le programme social du gouvernement 2019-2020, l'administrateur de l'Aej a, enfin, invité les jeunes à visité le site de l'Agence emploi jeunes en vue de bénéficier de toutes les offres à eux proposées.

Plusieurs personnalités ont, également, reçu des distinctions honorifiques pour leur participation active à l'insertion et au développement actif de la jeunesse ivoirienne. Il s'agit de Léon Rivière Komena, Sous-directeur des Programmes à l'Unesco, et professeur Abou Karamoko, président de l'Université Félix Houphouët-Boigny.

Commissaire général de l'événement et président de la Femajeci, Emmanuel Niamké, a indiqué, au terme de la rencontre, que cette initiative a permis aux jeunes de se familiariser aux réalités du monde de l'emploi d'une part, et de l'autre, de mieux maîtriser les techniques de rédaction de CV, de Lettre de motivation et d'Entretien d'embauche.

Aussi a-t-il souligné que les programmes de stage et d'apprentissage de l'Agence Emploi Jeunes (Aej), l'axe 4 du Programme social gouvernemental 2019-2020 relativement à la Promotion d'un emploi décent pour les jeunes, portés à la connaissance du grand public par l'Aej, ont été très instructifs aux participants. « Pour cette première édition, je note plutôt une satisfaction relativement au contenu du Forum et surtout la qualité de nos conférenciers », a conclu le commissaire général.