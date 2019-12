Sénégal: Réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 - Amadou Ba décline la vision du président Macky Sall pour le développement de l'Afrique

A Nagoya au Japon où se tenait la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, Amadou Ba a partagé la vision du président Macky Sall pour le développement de l'Afrique.

La session consacrée à la mise en œuvre de l'Agenda 2030, a été l'opportunité d'offrir une perspective africaine et sénégalaise sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable (ODD).

Dans sa communication, le ministre des Affaires étrangers a parlé de l'insuffisance des recettes publiques, de la faiblesse des investissements privés ainsi que les incertitudes liées à l'aide publique au développement, qui sont autant des facteurs compromettant la mobilisation des 5.000 à 7.000 milliards de dollars US, par an, nécessaires au financement du développement.

Pourtant, selon M. Ba l'Afrique œuvre pour assurer une parfaite articulation entre les ODD et l'Agenda 2063 de l'Union africaine. En outre, explique-t-il, la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) constitue une réelle opportunité, pour laquelle l'Afrique aura besoin d'un accompagnement de qualité des Partenaires du G20. La disponibilité de statistiques fiables pour procéder à une bonne évaluation des ODD est un autre impératif non moins important de ce processus.

Il a rappelé qu'au niveau national, le Gouvernement du Sénégal s'est engagé, à travers une approche participative et inclusive dans la mise en œuvre des ODD, en lançant, en janvier 2016, le processus de leur intégration et de leur alignement au Plan Sénégal Emergent (PSE), suivant des mécanismes institutionnels inclusifs.

«Sur le plan opérationnel, le président de la République Macky Sall a mis en place plusieurs politiques sectorielles, programmes et projets, dans le but de rendre effective la mise en œuvre des Odd au niveau local. Il a cité en autres dans son discours le Programme d'urgence de développement communautaire, avec le soutien du Pnud ; le Programme de modernisation des villes (Promovilles) ; le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers ; le Programme national de bourses de sécurité familiale au profit de 400 000 familles démunies ; la Couverture maladie universelle », a confié le patron de la diplomatie sénégalaise.

Il rappellera que ces initiatives sont complétées par d'autres comme la Carte d'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap et la Stratégie nationale de Sécurité alimentaire. Par ailleurs, poursuit-il, le Président Macky SALL a mis sur pied la Délégation à l'entreprenariat rapide (Der), dans le but d'accompagner plus de 50.000 entrepreneurs, de créer 100.000 emplois directs et de générer 200.000 emplois indirects par an dira-t-il.

«Tous ces programmes, qui recouvrent près de 2/3 des priorités de l'Agenda 2030. Ces actions ont valu au Sénégal un taux de croissance de l'ordre de 6 à 7 pour cent entre 2014 et 2018. Ainsi, aux termes du Rapport 2018 Doing Business de la Banque mondiale, l'environnement des affaires au Sénégal figure parmi les plus attractifs d'Afrique sub-saharienne », a souligné Amadou Ba.

Dans son discours il a par ailleurs inviter les partenaires du G20 à poursuivre l'accompagnement de l'Afrique dans la mise en œuvre de ses politiques de développement mais aussi notre pays dans le cadre de la 2ème phase du Pse (PAP 2019-2023) qui devrait porter le taux de croissance à 9,1%.