Sénégal: Près de 2 millions d'hectares à reboiser à l'horizon 2030 (ministre)

Dakar — Près de 2 millions d'hectares de terre seront reboisés d'ici à 2030, à raison de 200.000 hectares par an, a révélé le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall.

Il s'exprimait, samedi, au cours du vote du budget de son département. Ce budget a connu une baisse de près de 2 milliards de francs CFA pour s'établir à plus de 25 milliards de franc CFA.

"Ce qui se passe dans le sud du pays est inacceptable. J'ai constaté l'ampleur des dégâts. Il en est de même pour les régions de Matam et Louga. Dans cette partie du Sénégal, nous avons besoin d'un plan de reboisement pur atteindre nos objectifs", a-t-il dit aux députés.

Selon les statistiques, chaque année, le Sénégal perd 40.000 hectares, à cause de la dégradation des terres et de la déforestation. "Les actions de reforestation ne permettent d'atteindre que 10.000 hectares par an. Ainsi, il faut multiplier par 30, pour atteindre cet objectif", a expliqué Abdou Karim Sall.

Il a rappelé que depuis la conférence de Bonn, en Allemagne, les pays se sont engagés à reboiser 150 millions d'hectares à l'horizon 2020.

Cet objectif a été révisé en 2014 lors du sommet de New York sur les changements climatiques, qui a porté cet objectif à 350 millions d'hectares, en vue d'atteindre les objectifs sur la séquestration du carbone pour faire face aux effets du réchauffement climatique, signale-t-il. Cela devrait permettre de séquestrer d'ici à 2030, 2 millions d'hectares de carbone.

"Cet objectif va permettre, pour le Sénégal, à l'horizon 2030, de séquestrer 1,7 millions de gigatonnes de carbone par an", a indiqué le ministre. Il est revenu sur deux principaux leviers pour réduire les émissions de CO2 pour lutter contre les effets climatiques : les industries et les transports.

"Avec le reboisement, je pense que le Sénégal s'est engagé pour apporter sa contribution dans le cadre de la lutte efficace contre les effets du changement climatique", a-t-il souligné.

Le budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable, arrêté à plus de 25 milliards de francs CFA, s'articule autour de quatre programmes. Il s'agit de la lutte contre la désertification, la biodiversité, la lutte contre les pollutions, nuisances et effets néfastes des changements climatiques, et enfin, le pilotage, la coordination et la gestion administrative.