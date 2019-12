Cote d'Ivoire: Oissu - Les finales des compétitions ont démarré à Bondoukou

Les finales des compétitions sportives de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (OISSU) ont débuté ce samedi 30 novembre 2019, dans la zone 2 de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo) avec plusieurs matches de hand-ball et de football.

Selon le délégué régional de l'OISSU, Kouakou Kponan Elie, ces finales, avec l'appui financier de l'Organisation des Nations-Unies pour l'enfance (UNICEF), mettront en compétition les élèves de plusieurs établissements primaires et secondaires des régions du Gontougo et du Bounkani, en catégorie minime, cadet, junior et senior dans deux disciplines, notamment le hand-ball et le football.

Le représentant du directeur général de l'OISSU, Yao Edouard a plaidé pour que les Associations sportives des établissements (ASE) et ligues sportives soient fonctionnelles en vue de financer le sport scolaire et faire en sorte que les élèves athlètes expriment leur talent afin d'être recrutés dans les grands clubs et rayonner dans le monde.

Il a invité les élèves à jouer avec un esprit de fair-play et de cohésion sociale, car, a-t-il ajouté, le sport participe à l'éducation intellectuelle, citoyenne et sanitaire de l'enfant.

Le thème de la nouvelle saison en 2020 s'intitule « Sport scolaire et universitaire, promotion des valeurs et de la santé pour une école de qualité ».

Les régions du Gontougo, du Bounkani, de l'Indénié-Duablin et de la Mé font partie de la Zone 2 de l'OISSU.