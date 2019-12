Cote d'Ivoire: Activités monétiques - Le pays concentre 45,37% du total des cartes

Dans son rapport annuel sur la monétique régionale dans l'Uemoa pour l'année 2018, la Bceao fait le point sur la situation par pays. Ainsi, elle révèle que la Côte d'Ivoire concentre 45,37% du total des cartes (cartes prépayées et adossées à un compte bancaire) dans l'Uemoa, soit 2 883 969 unités.

Le Sénégal et le Burkina occupent respectivement les deuxième et troisième positions, avec des parts de 13,87% et de 11,36%. «Le plus grand nombre de cartes prépayées est enregistré par la Côte d'Ivoire, soit 828 775 unités, contre 182 628 pour le Mali, 163 758 pour le Burkina et la Guinée-Bissau qui ne compte que 1 515 cartes prépayées », détaille l'institution.

Dans la même dynamique, elle souligne que l'Union compte 11 698 717 personnes titulaires d'un compte bancaire dont seulement 41% dispose d'une carte adossée au compte, soit 4 802 989. «Tous les détenteurs d'un compte bancaire ne disposent pas automatiquement d'une carte adossée au compte.

Des écarts sont notables, principalement en Côte d'Ivoire et au Mali. À fin 2018, 67% des détenteurs d'un compte bancaire au Bénin ont une carte adossée au compte, soit un effectif de 786 335 comptes bancaires pour 528 415 cartes adossées à un compte, contre un taux de 61 % en Côte d'Ivoire, 46% au Sénégal, 30% au Burkina Faso et 17% au Mali », lit-on dans le document.

Selon cette source, entre 2017 et 2018, la Côte d'Ivoire a réalisé la plus forte croissance dans le secteur, avec un taux de 62,65%, suivie de la Guinée-Bissau (+ 41,25%), du Bénin (+29,20%) et du Mali (+ 22,01%). Le Burkina demeure le seul pays de l'Union à subir une régression du taux d'émission des cartes (- 9,77%). En matière de cartes prépayées, au cours de la période sous revue, l'accroissement de leur émission a été très important, notamment en Côte d'Ivoire et au Mali. En effet, ces deux pays ont enregistré de fortes hausses, respectivement de 264,72% et de 259,77%. En Guinée-Bissau, une croissance de 113,08% a été relevée. Au Bénin, le volume des cartes prépayées a augmenté de 96,30% en un an.

