Congo-Kinshasa: Luzumu - Tunda ya Kasende déterminé à garantir les droits des personnes détenues

Le Vice-premier ministre, ministre en charge de la Justice et Garde des sceaux, Me Célestin Tunda ya Kasende, a officiellement réceptionné samedi 30 novembre dernier, les clés du Camp de détention de Luzumu qui vient d'être réhabilité par l'Union européenne.

D'après le VPM en charge de la Justice congolaise, cette prison avait cessé toute activité depuis 1997, soit plus de deux décennies d'inactivité. Ce lieu était donc dans un état de délabrement très avancé. Il aurait fallu attendre les efforts conjugués du gouvernement de la République, de l'Union européenne et du Royaume de Suède, sans oublier de la Monusco, pour que le camp de Luzumu redevienne opérationnel aujourd'hui. Le VPM Tunda a indiqué que la politique poursuivie par le gouvernement vise à développer, à réhabiliter et à moderniser, sur l'ensemble du territoire national, les infrastructures et les équipements du système judiciaire et pénitentiaire de la RD. Congo. Par ces faits, dit-il, le gouvernement attend garantir les droits des personnes détenues. L'ambassadeur de l'U.E en RDC, Jean-Marc Chataigner, a, pour sa part, loué les nouvelles installations de ce Camp de détention en parlant d'une prison modèle en Afrique centrale.

Ainsi, cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre général de la réforme de l'administration pénitentiaire de la RD. Congo, voulue par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours d'investiture prononcé jeudi 24 janvier 2019 au palais de la Nation.

Pour rappel, les travaux de réhabilitation du Camp de détention de Luzumu ont été lancés depuis le mois d'avril 2016, sur instruction de l'ancien Président de la République, Joseph Kabila Kabange, au travers de son Ministre de la justice de l'époque Alexis Thambwe Mwamba. Ces trois années de réalisation ont permis à ce Camp de détention de recevoir ses premiers pensionnaires. «L'ouverture du camp de détention de Luzumu s'inscrit donc dans la continuité de la réhabilitation du site de Luzumu initié dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la justice et des recommandations de la politique nationale de la réforme de la justice en République Démocratique du Congo», a précisé Me Célestin Tunda ya Kasende.

Par ailleurs, il a demandé au VPM en charge de la Justice, la réinsertion économique, sociale et professionnelle des détenus, surtout des mineurs et les femmes car, dit-il, sans justice, il n'y a pas d'Etat de droit.

Soutien de l'U.E pour une bonne justice en RDC

La réhabilitation du Camp de détention de Luzumu a été financée par l'Union Européenne. Sur ce, le Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des sceaux n'a pas manqué à remercier le partenaire de son Ministère. «C'est l'occasion pour moi de remercier de manière solennelle, l'U.E pour tout appui qu'elle apporte au Ministère de la Justice, en finançant nos différents programmes de réhabilitation. La proximité de l'U.E avec le Ministère de la Justice pour nous accompagner dans ce processus, est pour nous très précieuse, car comme a dit l'ambassadeur de l'U. E, sans justice, il n'y a pas d'Etat de droit», a-t-lâché.

Et d'ajouter : «sans justice, il n'y a point des possibilités pour la consolidation de la démocratie ; sans justice, il n'y a pas de paix durable ni le développement harmonieux. La justice est donc les véritables socles sur lesquels sont fondées les valeurs républicaines y compris même le développement socio-économique des nations. La justice seule peut élever une nation ». Jean-Marc Chataigner a, en outre, exhorté les autorités congolaises à pérenniser cet édifice, en le gérant à bon escient. En même temps, il tient à travailler avec le gouvernement de la République à travers le Ministère de la Justice afin de garantir des bonnes conditions de vie des détenus en RD. Congo.

Zoom sur le Camp de détention de Luzumu

D'après le directeur de cette prison, Justin Kitule Kasokwe, Luzumu, tel que réhabilité, dispose d'une capacité d'accueil maximale de 570 détenus et comprend deux quartiers distincts, à savoir : le quartier acheminement individuel d'une capacité totale de 75 détenus ainsi que le quartier acheminement collectif d'une capacité totale de 495 détenus. A ce sujet, il y a lieu de signaler que seul le quartier acheminement individuel fonctionne à ce jour avec 79 détenus.

A cause du manque du plafond métallique dans le quartier acheminement collectif, cela fait que 80 % de la capacité d'hébergement détenus demeure inexploités. Le Camp de détention de Luzumu est situé dans la province du Kongo central, plus exactement dans le territoire de Kasangulu, groupement Kimbombo, à 75 km de la ville de Kinshasa et à 30 km du chef-lieu de Kasangulu. Ce site de Luzumu est destiné à accueillir une population carcérale de cycle masculin, majeur est condamné définitivement à des peines supérieures ou égales à 3 années d'emprisonnement.

Réhabilitation de l'E.G.E.E

Un accord a été signé sur le livre d'or du Ministère de la Justice au Camp de détention de Luzumu entre le Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de sceaux, Me Célestin Tunda ya Kasende et l'Ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Chataigner pour réhabiliter deux Ecoles de Garde et de l'Education de l'Etat (E.G.E.E). L'une est placée dans la ville de Kinshasa, précisément dans le quartier Mbenseke dans la commune de Mont-Ngafula qui, du reste, abritait les détenus mineurs à l'époque. L'autre école de garde se trouve dans la province du Kongo central, plus exactement dans le territoire de Madimba. Toutes les deux seront réhabilitées grâce au travail du ministère de la Justice avec, bien-entendu, l'appui de l'Union européenne afin de mettre dans des bonnes conditions des vies des détenus mineurs et femmes.