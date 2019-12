Congo-Kinshasa: Constructions anarchiques - Félix Tshisekedi décrète «La tolérance zéro»

*Des pertes en vies humaines et matérielles ont été enregistrés dans la capitale rd-congolaise ces derniers jours, à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues sur son sol. Plus de 40 morts, au total, et des dégâts liés à la destruction de plusieurs routes, et des habitations. Ce sont les conséquences de la megestion des lits de rivières et surtout des constructions et occupations anarchiques en RDC, en général, et dans la Ville de Kinshasa, en particulier, note le Ministre de l'Urbanisme et habitat qui, au cours de la 12ème Réunion ordinaire du Conseil des Ministres tenue le 29 novembre dernier, a proposé comme solution à moyen terme, l'organisation prochaine d'un «Forum Urbain National», en vue de mettre en place des schémas directeurs d'aménagement des villes. Les travaux préparatoires ont déjà eu lieu en août 2019. Le chef de l'Etat qui a présidé cette séance, partant du constat effectué et des rapports reçus, a décrété «LA TOLERANCE ZERO» en ce qui concerne les constructions anarchiques, dans le but de mettre la population en sécurité.

Déjà, les jours qui ont suivi ces pluies torrentielles, Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse, avait visité les sites affectés et écouté les doléances des populations. Déplorant cette situation, il a instruit le Ministre de l'Intérieur de prendre toutes les dispositions pour la prise en charge des obsèques des victimes et le secours à donner aux sinistrés. C'est dans ce cadre que le Gouvernement a débloqué des fonds nécessaires à la réhabilitation des ouvrages détruits.

Hormis les problèmes liés aux constructions anarchiques, le Ministre des Affaires foncières a parlé du «banditisme foncier» qui serait l'une des causes de construction dans les sites «non aedificandi», de même que des comportements véreux de certains fonctionnaires de son Administration, ainsi que les incursions intempestives des autorités coutumières dans les domaines qui ne relèvent pas de leur compétence.

Cependant, il a énuméré des mesures conservatoires et des actions urgentes à mener. Après débats et délibérations, il a été constaté que les solutions à apporter à l'approche problématique des constructions anarchiques relèvent d'une plurisectorielle notamment, l'Aménagement du territoire, Environnement, Intérieur,...

En conséquence, les solutions à court et moyen terme devront être proposées dans le cadre d'une commission ad hoc.

Auparavant, une série de mesures urgentes ont été préconisées allant de la démolition des constructions anarchiques à la construction des murs de soutènement.

Lors de cette 12ème réunion du Conseil des ministres qui s'est déroulée à la Cité de l'Union africaine, le Président de la République a émis une note de satisfaction à la suite des prouesses réalisées par les FARDC dans leur offensive contre les forces négatives qui continuent à perpétrer des tueries à l'Est, particulièrement à BENI et BUTEMBO.

Le Chef de l'Etat s'est réjoui du fait que nos forces armées ont réussi à déloger l'ennemi de ses campements, même s'il cherche à se réorganiser pour s'infiltrer dans les villes afin de commettre d'autres forfaits.

Raison pour laquelle, il a donné des instructions précises au Ministre de la Défense et Anciens combattants ainsi qu'au Chef d'Etat-major des FARDC afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter scrupuleusement les mesures arrêtées au niveau du Conseil supérieur de la défense, pour anéantir définitivement l'ennemi.

Il sied de relever également qu'après débats et délibérations, le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi de ratification de l'accord de crédit n° 64980-ZR conclu entre l'Association Internationale de Développement (AID) et la RDC au titre du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale, 4ème phase (REDISSE IV). Ce projet porte sur un crédit d'un montant 75 millions USD.