Congo-Kinshasa: Dégâts de dernières pluies, constructions désordonnés - Sylvestre Ilunga prêt à prendre les mesures qui s'imposent

Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a effectué, le samedi 30 novembre 2019, une descente sur les sites où les dernières pluies ont causé des morts et des dégâts considérables.

C'est au quartier Livulu, au niveau de l'école ELIMO MOSANTU, dans la commune de Lemba, que le chef du gouvernement est allé se rendre compte de l'exécution des travaux par l'Office des Voiries et Drainages (OVD). Il a rappelé qu'au cours des réunions qui ont suivi les pluies diluviennes, "on a insisté sur la nécessité du civisme des citoyens parce que là où les gens ont construit, ce sont des zones où on ne devait pas construire". Cependant, souligne-t-il, il faut reconnaître aussi que si les gens ont construit, cela veut dire qu'ils ont eu des papiers de la part de l'administration de l'Etat. "Donc, nous sommes tous responsables", martèle Ilunga Ilunkamba.

Il a précisé, à cet effet, que "nous sommes dans le processus d'évaluation de l'ensemble des choses et le Gouvernement va annoncer bientôt des mesures globales. Pour le moment, nous nous occupons de l'urgence, après il faut chercher les causes et prendre les mesures qui s'imposent pour que ces situations ne se répètent pas".

Selon le DG de l'OVD, Benjamin Wenga, les travaux au quartier Livulu commencent par le remblayage des terres, suivi des travaux de génie civile qui vont consister à la construction des caniveaux et autres collecteurs des eaux des pluies avant la reconstitution de la chaussée de cette avenue de l'Université près du terminus de l'intendance Générale.

Le coût des travaux sur ce site est évalué à 1.800.000 USD débloqués par le gouvernement central. A ce niveau, la route de l'Université est coupée à cause des fortes pluies qui s'abattent sur Kinshasa. Les dernières pluies ont causé des pertes en vies humaines, des glissements de terrain ou éboulements et l'effondrement des maisons d'habitations. L'OVD qui exécute les travaux de réhabilitation des ouvrages détruits préconise une déviation à 200 mètres du site à réhabiliter pour faciliter la circulation. La durée des travaux est estimée à deux mois. Et, le plan topographique a même été présenté au Premier ministre par le DG de l'OVD. A noter que Sylvestre Ilunga s'est fait accompagner dans cette visite par quelques membres du gouvernement notamment, le VPM des Infrastructures, Willy Ngoopos ; le VPM du Budget, Jean Baudouin Mayo ; le Ministre de l'Urbanisation et Habitat, Puis Mwabilu ; le Ministre des Affaires Foncières, Aimé Sakombi et la Ministre près le Premier Ministre, Jacqueline Penge.

Le respect de la parole

Puis, le locataire de la Primature a également visité les travaux exécutés au niveau du saut-de-mouton de Pompage au quartier Kinsuka, dans la commune de Ngaliema. Ce projet dont les travaux tendent vers la fin, "vont permettre de désengorger la circulation de ce côté-ci. Ça avance bien et le Gouvernement, comme toujours, s'est engagé à les terminer rapidement. Donc, on va prendre toutes les dispositions pour que la parole du chef de l'Etat soit respectée", a assuré Ilunga Ilunkamba.

Vêtu du casque et du gilet, le chef du gouvernement a tenu personnellement à se rende compte de l'état d'exécution de cet ouvrage de plus de 250 mètres de portée de longueur construit par l'entreprise CREC 8 et l'OVD et cela sur financement du gouvernement central. L'objectif est de permettre la fluidité du trafic routier au croisement des avenues Tourisme et de l'école. Le constat qui se dégage, tout est presque terminé, il reste seulement des petits travaux d'aménagement avant l'inauguration. Quelques membres du gouvernement ont accompagné le Premier ministre Sylvestre Ilunga dans cette visite d'inspection.