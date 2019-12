Madagascar: Résultats provisoires des Communales - L'IRK, le TIM et le MMM émergent du lot

Le dernier mot appartient aux tribunaux administratifs quant aux résultats définitifs des récentes Communales.

Ces trois formations se démarquent des 85 partis politiques qui ont présenté des candidats aux Communales du 27 novembre.

La CENI continue de publier les résultats partiels et provisoires des Communales du 27 novembre dernier. A s'en tenir aux données affichées à Alarobia, la plateforme politique IRK caracole en tête du classement. Le TIM et le MMM (Malagasy Miara-Miainga) se disputent la seconde place en termes des formations politiques. Les indépendants ont provisoirement obtenu une quantité non-négligeable des maires et des conseillers à l'issue des scrutins du 27 novembre. En termes des circonscriptions, l'IRK a gagné la Capitale considérée comme étant le fief du TIM mais il a perdu Antsiranana, une ville où l'actuel président Andry Rajoelina a réalisé, comme à Toliara, un score sans égal au 2ème tour de l'élection présidentielle de 2018.

L'annonce des nouveaux grands projets faite sur place en pleine campagne électorale par le président de la République n'a pas tellement convaincu les électeurs. Quant au TIM, il a perdu la Capitale. Par contre, il mène provisoirement dans une centaine de circonscriptions dont particulièrement Fénérive-Est et Ambohitrimanjaka où la nouvelle ville « Tana Masoandro » sera construite sauf changement. Le MMM de Hajo Andrianarivelo n'a pas démérité. Il gagne jusqu'ici dans de nombreuses communes de la province d'Antananarivo, de Mahajanga et de Toliara.

Horizon 2023. L'IRK, le TIM et le MMM se démarquent donc jusqu'ici des 85 partis politiques qui ont présenté des candidats maires et conseillers aux récentes Communales. Les résultats réalisés par ces trois formations pourraient déterminer la configuration politique de l'élection présidentielle de 2023, c'est-à-dire dans quatre ans. En tant que chef de file du Mapar devenu IRMAR, ensuite IRD et puis IRK, Andry Rajoelina sera un candidat potentiel à ce nouveau rendez-vous électoral. Sa chance dépendra essentiellement de ses réalisations dans le cadre de son « Velirano » et notamment de celles du futur maire d'Antananarivo Naina Andriantsitohaina qui a promis durant sa campagne un « Antananarivo Mandroso », sans délestage, ni coupure d'électricité, ni pénurie d'eau, ni marchands de rue, ni ordures.

Quant au TIM, bon nombre d'observateurs ne s'attendent plus à la candidature de Marc Ravalomanana aux présidentielles de 2023. Les changements qui seraient opérés au sein du parti conduiraient à la recherche d'une autre tête qui ne serait pas forcément Rina Randriamasinoro. En ce qui concerne le MMM, l'actuel ministre des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire Hajo Andrianarivelo restera son candidat naturel. Si cette formation politique conserve jusqu'en 2023 le ministère des Travaux Publics et celui de l'Education nationale, la deuxième candidature de l'ancien maire d'Ankadinandriana à la magistrature suprême ne serait pas à négliger.