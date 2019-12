Madagascar: ASIEF - « La réforme est en marche » dixit John Love

Un mois après la fin du championnat national de l'ASIEF à Antsiranana, le président de cette association regroupant les sportifs fonctionnaires, Jean Aimé Botosera alias John Love assisté de son équipe a dressé le bilan de ce rendez-vous national.

« Malgré la distance, cela n'a pas empêché les 6 .500 fonctionnaires de faire le déplacement à Antsiranana. 2 institutions, 15 ministères, 15 régions et des organismes rattachés ont participé à ce sommet national » a fait savoir, John Love. Et de continuer « une de nos priorités est d'éliminer les fraudes. A Antsiranana, on était très intransigeant à cette question. 12 fausses Carte d'identité nationale, 42 mercenaires ont été appréhendés. Nous avons pu tous constater que les titres ont changé de mains par rapport aux précédentes éditions. Nous ne tolèrerons pas aussi la prise de position de nos membres pour un ministère et nous sommes dans l'obligation de les suspendre au sein du bureau ». Comme il s'agit de sport d'entretien des fonctionnaires, l'Etat a contribué à 60 millions d'ariary.

Ces sommes ont été utilisées pour les dépenses de l'équipe organisatrice dont les frais de transport, l'hébergement, la restauration et tous les frais liés à l'organisation générale. Les droits d'engagement ont servi au paiement des frais de match, la location et l'entretien des sites de compétitions, les médailles et les trophées. Pour l'heure, l'ASIEF dispose encore de fonds pour le démarrage de la saison 2020. « Une institution et un ministère n'ont pas encore payé leur droit d'engagement. Un projet de texte est déjà en cours pour la réforme de l'ASIEF » a conclu, John Love.

Le directeur du sport, santé et développement auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, Gaël Andriamalazavola qui a assisté à cette conférence de presse n'a pas manqué de féliciter l'équipe dirigeante de l'ASIEF de la bonne organisation de ce sommet national. « L'Etat est toujours là pour soutenir l'ASIEF dans ses actions » a-t-il expliqué. Pour clôturer officiellement la saison 2019, l'ASIEF organisera un évènement rassembleur le 18 décembre prochain.