Madagascar: Art Mur - Une grand-messe de rap au CFM Anosy

Un coup de maître pour Soja-Be et Diojay.

Les amoureux du rap malgache se sont réunis au CFM (Cercle Franco- Malgache ) Anosy samedi dernier. La fête a commencé à 15 heures. Le groupe Archi-teck a ouvert la scène en interprétant « Put your and up » et des medleys de leur chansons comme « Mivovoz'elah » et « Misy mihaino ». Poing levé, le public hoche la tête en regardant la prestation du collectif. K.sad et ses frères d'armes qui ont fait transpirer la salle. Des invités surprises comme Big Jimda, Psykopasy, Real fuck'n Tamaga, Lebeatboxeur Do B ont partagé la scène avec Diojay et Soja Be.

Un coup de maître pour ces artistes. Ils ont tout donné pour que le public ait une satisfaction. Celui-ci en sortant du show transpirait. « J'étais toujours fan d'Archi-teck. J'aime bien ce que le collectif a fait aujourd'hui. Ce show prouve que le rap n'est pas mort. Il continue de vivre, et son public n'arrête pas de s'accroître » a confirmé Vero une fidèle du rap malgache.

L'année prochaine, les membres d'Archi-teck label promettent à leurs fans qu'ils produiront des chansons. Toujours dans la même direction et avec leurs vestes irréversibles U-Neff et ses compères conscientiseront la jeunesse malgache à travers leurs musiques.